Zafer Algöz Şinasi Yurtsever paylaşımını apar topar silmişti! Yürek burkan detay ortaya çıktı

51 yaşında hayatını kaybeden Şinasi Yurtsever’in vefat haberini usta oyuncu Zafer Algöz sosyal medya hesabından duyurmuştu. Sanat dünyası yasa boğulurken, Zafer Algöz paylaşımını kısa sürede silmişti. Algöz’ün paylaşımını neden sildiği ortaya çıktı.

ANNESİ ACI HABERİ BÖYLE ÖĞRENMİŞ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kardeş Payı'nın Büyük Hilmi'si rolüyle hafızalarımıza kazınan ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever'in annesinin ne rahatsızlığından ne de vefatından haberi yokmuş. Yurtsever'in annesi duymasın diye aldığı önlem sebebiyle rahatsızlığı eşi Ferihan Kaya ve yakın set arkadaşları dışındaki herkesten gizlenmiş.

Bunca zamandır hastalığı bir şekilde gizli tutmayı başaran Yurtsever'in annesi oğlunun ölüm haberini sosyal medyadan öğrenmiş.

Birsen Altuntaş'ın paylaşımını kaldırdıktan sonra telefonla ulaştığı Zafer Algöz, "Bana anne babasına henüz haber verilmediği, sosyal medyadan öğrenmesini istemediklerini söylediler. Bunun üzerine hemen paylaşımı sildim ama kısa sürede yayılmış. Başımız sağ olsun, çok üzüldüm" dedi.

En son TRT Tabii'nin "Yüzde İki" adlı komedi dizisinde “Kadri” karakterine hayat veren Şinasi Yurtsever, 15 gün önce zatürre olduğu için dizide yalnızca beş bölüm oynayabilmiş.

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ŞİNASİ YURTSEVER KİMDİR?

Şinasi Yurtsever, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu 16 Temmuz 1973 tarihinde Erzincan’da dünyaya geldi. Ünlü oyuncu Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Oyunculuk Bölümü’nden mezun oldu. Oyunculuk kariyerine 1990’lı yıllarda başlayan Yurtsever, ilk olarak 1997-2000 yılları arasında yayınlanan Küçük İbo dizisinde "Selçuk" karakteriyle hafızalara kazındı. Daha sonra Yılan Hikâyesi, Kınalı Kar, Avrupa Yakası, Yabancı Damat, Bir Bulut Olsam ve Aşk ve Ceza gibi pek çok popüler televizyon dizisinde rol aldı.

Sinema kariyerine 2003 yapımı Yazı Tura filminde "Basri" karakteriyle adım atan Şinasi Yurtsever, ardından Hokkabaz, Hayatımın Kadınısın ve Küçük Kıyamet gibi filmlerde yer aldı. Geniş kitleler tarafından tanınması ise özellikle komedi projeleriyle oldu. 2011’de Çalgı Çengi filminde nakliyatçı rolüyle, 2012’de İşler Güçler dizisinde "Yapımcı Hakkı" karakteriyle ve 2013’te Düğün Dernek filminde "Yılmaz" rolüyle büyük beğeni topladı. 2014’te ise Kardeş Payı dizisinde "Hilmi" karakterini canlandırarak hafızalara kazındı.

Şinasi Yurtsever, hem dram hem de komedi türlerinde başarılı performanslar sergileyerek Türk eğlence sektöründe önemli bir yer edindi. Ne yazık ki, uzun süredir mide kanseriyle mücadele eden oyuncu, 13 Mart 2025 tarihinde 51 yaşında hayatını kaybetti. Vefatı, sanat camiasında ve sevenleri arasında büyük üzüntü yarattı. Kendisi, Pelin Yurtsever ile evliydi ve kariyeri boyunca birçok unutulmaz karaktere hayat verdi.