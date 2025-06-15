Zafer Algöz’den beklenmeyen fiyat çıkışı!

Kaynak: Haber Merkezi
Zafer Algöz’den beklenmeyen fiyat çıkışı!

Rol aldığı dizi ve filmlerle Türk halkının gönlüne taht kuran isimlerden biri olan usta oyuncu Zafer Algöz yüksek tatil fiyatlarına isyanıyla gündeme geldi.

Son dönemlerde hayat pahalılığının artmasına tepki gösteren ünlü isimlerden biri de Zafer Algöz oldu. Usta oyuncu daha önce de otopark ücretlerine tepki göstermişti.

Algöz yüksek tatil fiyatlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede; işletmecilerin bir araya gelip durum değerlendirmesi yapması gerektiğini belirterek, "Tatil beldelerindeki işletmeciler 'sezon çok kısa' diyor. E sen herkese uzun fiyat çekersen tabii ki sezon kısalır. Fiyatlar çok fazla.Yabancı ülkelerden gelen turistler bile Türkye'nin çok pahalı olduğunu söylüyorlar. İşletmecilerin bir araya gelerek 'Nerede hata yapıyoruz?' diye konuşmaları lazım, kendilerine çeki düzen vermelerim lazım" dedi.

"PARA VERİP NEDEN DENİZE GİREYİM?’’

Algöz, halkın denize girmek için yüksek ücretler ödemek zorunda kalmasının kabul edilemez olduğunu söyledi

"Para verip neden denize gireyim? Üç yanı denizlerle çevrili bir ülkede denize girmek için para vermem."

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