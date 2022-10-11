Canlı yayında verdi coşkuyu. Zafer Arapkirli, Ahmet Hakan'ı çiftetelli ile uğurladı

Gazeteci Zafer Arapkirli, KRT'de ekranlara gelen MEDYA Terapi'de Erdoğan'ın "Gereğini yapıyor" dedği Ahmet Hakan'ın "Böyle demokratik siyaset mi olur?" başlıklı yazısını yorumladı.

Hakan'ın yazısında İBB'ye yönelik "cenaze aracında yakalanan uyuşturucu" provokasyonu konusundaki satırlarını eleştiren Arapkirli, "Uyuşturucu meselesinde arada dolaşıyor yine. 'İBB'yi suçlasın mı, suçlamasın mı? İBB'yi suçlayan haberlere sahip çıksın mı, o yalana angaje olsun mu, olamasın mı?' bilememiş yine." dedi.

Hakan'ın "İkiye bölünmüş durumda tartışıyoruz: Bir taraf sanki Ekrem İmamoğlu uyuşturucu işinde yakalanmış gibi bir havada. Bir taraf da sanki Belediye’nin zerre miskal sorumluluğu yokmuş gibi bir havada. Neden böyle? Çünkü araç, belediyenin değilmiş. Belediye tarafından kiralanmış. Konuyla ilgili yapılabilecek en tarafsız analiz şudur..." şeklindeki ifadeleri ile ilgili ise şunları söyledi:

"Tarafsız analiz ayaklarında ortada oynuyor böyle. Göbek atıyor. Kıvırmaya başlıyor. Oynak, kıvrak tavrını vurgulamış. E bize de ne düşüyor(?) Gel bir sürpriz yapalım sana Ahmet. Bugün sana 9 8 roman havası çalmayalım da, sana bir çiftetelli çalalım. Stavros Pazarentsis çalıyor: Solo kampa. Hadi gel seni bugün çiftetelli ile uğurlayalım"

"Bugünkü kıyağımızı da unutmamasını diliyoruz. Çiftetelli ile Ahmet Hakan'ı uğurluyoruz." diyen Arapkirli, yayını çiftetelli çalarak sonlandırdı.