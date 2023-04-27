Zafer Arapkirli Bekir Bozdağ'ın 'şampanya' açıklamasına çok sert çıktı: Rezil ve pespaye bir siyaset

Usta gazeteci Zafer Arapkirli, 14 Mayıs seçimlerine ilişkin "şampanya" açıklamasına çok sert tepki gösterdi. Arapkirli Bozdağ'ın açıklamasını, "rezil ve pespaye siyaset" olarak nitelendirdi.

Zafer Arapkirli Bekir Bozdağ'ın 'şampanya' açıklamasına çok sert çıktı: Rezil ve pespaye bir siyaset

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 28'inci dönem milletvekili adayı olduğu Şanlıurfa'da düzenlenen Eşraf Buluşması'na katıldı.

14 Mayıs seçimlerine ilişkin konuşan Bozdağ, "14 Mayıs'ın akşamı Türkiye'de iki fotoğraftan biriyle karşılaşılır. Ya şampanya patlatıp bunu sabaha kadar kutlayanlar olacak ya da temiz alnını şükür için secdeye koyup Rabb'ine hamdedenler olacak" dedi.

ZAFER ARAPKİRLİ'DEN ÇOK SERT TEPKİ

Gazeteci Zafer Arapkirli, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın konuşmasına sosyal medya hesabından çok sert tepki gösterdi.

Arapkirli, sayılı günlerin kaldığı Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerine ilişkin Bekir Bozdağ'ın açıklamasını "rezil ve pespaye bir siyaset anlayışıdır" diyerek eleştirdi.

Bozdağ'ın "şampanyacı-namazcı" diye toplumu düşmanlaştırdığını yazan Arapkirli'nin paylaşımı şu şekilde:

"AĞZINDAN ÇIKANI KULAĞIN DUYUYOR MU?

Ne şampanya ile kutlamak günah, ne de namaz kılmak ayıptır. Toplumu bu şekilde bölmek ve ayrıştırmak, "ŞAMPANYACI - NAMAZCI" diye düşmanlaştırmak "rezil ve pespaye bir siyaset" anlayışıdır. Bunu yapan bir Adalet Bakanı olunca daha da ayıp."

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