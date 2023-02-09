9 Şubat 2023 Perşembe
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Deprem vergisi paraları nerede? Zafer Arapkirli 23 yıldır toplanan deprem paralarının nerede olduğunu açıkladı

Deprem vergisi paraları nerede? Zafer Arapkirli 23 yıldır toplanan deprem paralarının nerede olduğunu açıkladı

Gazeteci Zafer Arapkirli, sosyal medya hesabından depremler sonrası ekonomik kayıpları gidermek amacıyla toplanmaya başlanan vergilerin nerede olduğunu açıkladı. 

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 11:04
Takip Et

Zafer Arapkirli deprem vergilerinin hesabını sordu

Deprem vergisi paraları nerede? Zafer Arapkirli 23 yıldır toplanan deprem paralarının nerede olduğunu açıkladı
+
Aa
-

Türkiye Kahramanmaraş'ta yaşanan 7.7 büyüklüğündeki depremle büyük bir felaketin içinden geçiyor. 

Meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde büyük yıkıma ve can kaybına sebep oldu, en az 12 bin 873 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.  

7.7 büyüklüğündeki depremin ardından 1999 yılında alınmaya başlanan ve nereye harcandığı açıklanmayan deprem vergileri yeniden gündeme getirildi. Bu vergilerden daha sonra kalıcı hale gelen ve kamuoyunda “deprem vergisi” olarak bilinen Özel İletişim Vergisi’nden bugüne kadar ise 88 milyar TL gelir elde edildiği biliniyor.  

Gazeteci Zafer Arapkirli, sosyal medya hesabından deprem vergilerinin hesabını sorarak tepki gösterdi. 

Arapkirli, "Milletten vergileri çatır çatır alıp, "Depreme harcayacağız diye" utanmadan yalan söyleyip, onları "lüpleyen", onları hırsız müteahhitlere peşkeş çeken, utanmaz herifler!" ifadelerini kullandı. 
 
Arapkirli'nin yaptığı paylaşım şöyle: 

"SİYASET

Milletten vergileri çatır çatır alıp, "Depreme harcayacağız diye" utanmadan yalan söyleyip, onları "lüpleyen", onları hırsız müteahhitlere peşkeş çeken, utanmaz herifler!

Ne zaman eleştireceğiz? 

Yitip giden bunca canın hesabını "siyaset" konuşmadan nasıl soracağız?"

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Maun Suresi
9.02.2023 11:58
1.Gördün mü o, dini yalan sayanı? 2. İşte odur yetimi itip kakan 3. Yoksulu doyurmayı özendirmez o. 4. Vay haline o namaz kılanların ki, 5. Namazlarından gaflet içindedir onlar!  
 
Beşi Biyerde
9.02.2023 11:58
Biz o paralarla sülalemize Londra'da mahalle satın aldık.  
 
Maun (Yardım ) Suresi
9.02.2023 11:54
1. Gördün mü o, dini yalan sayanı? 2. İşte odur yetimi itip kakan 3. Yoksulu doyurmayı özendirmez o. 4. Vay haline o namaz kılanların ki, 5. Namazlarından gaflet içindedir onlar! Maun S.  
 
TÜM YORUMLAR (9)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erzurumspor resmi hesabından Kılıçdaroğlu'na çirkin mesaj
1
﻿Erzurumspor resmi hesabından Kılıçdaroğlu'na çirkin mesaj
﻿Erzurumspor resmi hesabından Kılıçdaroğlu'na çirkin mesaj
﻿Depremden önceki fotoğraflar... Depremden sonraki fotoğraflar... Acı gerçek gün gibi ortaya çıktı
2
﻿Depremden önceki fotoğraflar... Depremden sonraki fotoğraflar... Acı gerçek gün gibi ortaya çıktı
﻿Depremden önceki fotoğraflar... Depremden sonraki fotoğraflar... Acı gerçek gün gibi ortaya çıktı
﻿İmamoğlu twitter kısıtlanınca Erdoğan'ı uykusuz bırakacak açıklama yaptı. Hatay için de çok önemli bir Twit attı
3
﻿İmamoğlu twitter kısıtlanınca Erdoğan'ı uykusuz bırakacak açıklama yaptı. Hatay için de çok önemli bir Twit attı
﻿İmamoğlu twitter kısıtlanınca Erdoğan'ı uykusuz bırakacak açıklama yaptı. Hatay için de çok önemli bir Twit attı
﻿Dondurucu soğukta üzerinde bira markası logosu var diye AFAD, polar bağışlarını kabul etmedi
4
﻿Dondurucu soğukta üzerinde bira markası logosu var diye AFAD, polar bağışlarını kabul etmedi
﻿Dondurucu soğukta üzerinde bira markası logosu var diye AFAD, polar bağışlarını kabul etmedi
﻿AKP'li eski vekilin boş arabalara efelik yaptığı ortaya çıktı. 'Abla bunlar boş abla, boş bu arabalar'
5
﻿AKP'li eski vekilin boş arabalara efelik yaptığı ortaya çıktı. 'Abla bunlar boş abla, boş bu arabalar'
﻿AKP'li eski vekilin boş arabalara efelik yaptığı ortaya çıktı. 'Abla bunlar boş abla, boş bu arabalar'
﻿Depremde yaralanan 156 kişi, TCG İskenderun gemisiyle Mersin'e sevk edildi
6
﻿Depremde yaralanan 156 kişi, TCG İskenderun gemisiyle Mersin'e sevk edildi
﻿Depremde yaralanan 156 kişi, TCG İskenderun gemisiyle Mersin'e sevk edildi
﻿Hatay’da cezaevinde isyan. Ölü ve yaralılar olduğu iddia edildi. Görüntüleri Erk Acarer paylaştı
7
﻿Hatay’da cezaevinde isyan. Ölü ve yaralılar olduğu iddia edildi. Görüntüleri Erk Acarer paylaştı
﻿Hatay’da cezaevinde isyan. Ölü ve yaralılar olduğu iddia edildi. Görüntüleri Erk Acarer paylaştı
﻿Depremi yaşayan futbolcular ülke basınına o anları anlattılar
﻿Depremi yaşayan futbolcular ülke basınına o anları anlattılar
﻿Depremi yaşayan futbolcular ülke basınına o anları anlattılar
﻿Enkaz altından küçük bebeğin kurtarılma anları
﻿Enkaz altından küçük bebeğin kurtarılma anları
﻿Enkaz altından küçük bebeğin kurtarılma anları
﻿Deprem sendromlarından olan Kompartman ne anlama geliyor tedavisi var mı?
﻿Deprem sendromlarından olan Kompartman ne anlama geliyor tedavisi var mı?
﻿Deprem sendromlarından olan Kompartman ne anlama geliyor tedavisi var mı?
﻿Depremin şok eden görüntüsü
﻿Depremin şok eden görüntüsü
﻿Depremin şok eden görüntüsü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.