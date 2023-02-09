Deprem vergisi paraları nerede? Zafer Arapkirli 23 yıldır toplanan deprem paralarının nerede olduğunu açıkladı

Türkiye Kahramanmaraş'ta yaşanan 7.7 büyüklüğündeki depremle büyük bir felaketin içinden geçiyor.

Meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde büyük yıkıma ve can kaybına sebep oldu, en az 12 bin 873 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

7.7 büyüklüğündeki depremin ardından 1999 yılında alınmaya başlanan ve nereye harcandığı açıklanmayan deprem vergileri yeniden gündeme getirildi. Bu vergilerden daha sonra kalıcı hale gelen ve kamuoyunda “deprem vergisi” olarak bilinen Özel İletişim Vergisi’nden bugüne kadar ise 88 milyar TL gelir elde edildiği biliniyor.

Gazeteci Zafer Arapkirli, sosyal medya hesabından deprem vergilerinin hesabını sorarak tepki gösterdi.

Arapkirli, "Milletten vergileri çatır çatır alıp, "Depreme harcayacağız diye" utanmadan yalan söyleyip, onları "lüpleyen", onları hırsız müteahhitlere peşkeş çeken, utanmaz herifler!" ifadelerini kullandı.



Arapkirli'nin yaptığı paylaşım şöyle:

"SİYASET

Milletten vergileri çatır çatır alıp, "Depreme harcayacağız diye" utanmadan yalan söyleyip, onları "lüpleyen", onları hırsız müteahhitlere peşkeş çeken, utanmaz herifler!

Ne zaman eleştireceğiz?

Yitip giden bunca canın hesabını "siyaset" konuşmadan nasıl soracağız?"