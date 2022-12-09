Zafer Arapkirli, Selvi’nin uykularını kaçıracak fotoğrafı paylaştı

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın Kurucu Başkanı Yusuf Ziya Gümüşel’in kızını 6 yaşındayken 29 yaşında bir müridiyle evlendirmesi ve cinsel istismar skandalı Türkiye’de en çok tartışılan konu oldu. Başta sosyal medya olmak üzere günlerce konuşulan olayı bazı kesimler ise üstünü kapatmaya çalışıyor.

Büyük skandalın ortaya çıkması sonrası sosyal medyada başlayan troll kampanyasında İsmailağa Cemaati’ni kollayan paylaşımlar yapıldı.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi de büyük skandal sonrası 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismarı yapanları değil olayı ortaya çıkaranları hedef aldı. Cinsel istismar mağduru H.G.K’nın kardeşlerinin konuştuğu videodan sonra kafasının karıştığını belirten Selvi, bugünkü köşe yazısında “Ayrıca bu olayı gündem yapanların siciline bakınca kuşkularım artmaya başladı” ifadelerini kullanmıştı.

O YAZI YENİDEN GÜNDEM OLDU

Abdulkadir Selvi’nin Hürriyet gazetesindeki skandal yazısı sonrası dikkat çeken bir ayrıntı yeniden gündem oldu. Gazeteci Zafer Arapkirli, Selvi’nin Yeni Şafak gazetesinde FETÖ elebaşı Gülen’e çağrı yaptığı yazısını paylaştı. Arapkirli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Sicil dedin de… HÜRRİYET'İN ABDÜL'Ü, kız çocuğunun 6 yaşında evlendirilmesi olayı ile ilgili yorumunda şöyle diyor: "...Bu olayı gündem yapanların siciline bakınca kuşkularım artmaya başladı..." dedi.

Selvi’nin 2013 yılında Yeni Şafak’ta yayınlanan “Hocam Türkiye’ye dön artık” başlıklı yazısında şu ifadeler yer aldı:

Bilin ki dershane tartışması giderek farklı mecralara taşıyor.

Arabuluculuk yapabilecek olan insanlar da bir mekanizma tarafından kısa sürede tasfiye ediliyor.

Bir güç iki tarafı kavga ettirmek için, elinden gelen her şeyi yapıyor.

Adım adım üzerimize doğru gelen dehşetli tehlikeyi görüyoruz.

Sizin de gördüğünüzden eminim.

Haddime değil ama bu yara daha fazla enfekte olmadan bir mekanizma oluşturulabilir.

İsmi istismar konusu yapılmasın ama çözüm süreci gibi bir şey.

İsmini siz koyun.

Bu konuda uluslararası bir unvanı olan, nükleer görüşmelerde görev yapmış, çözüm sürecinin önemli ismi MİT Müsteşarı Hakan Fidan olabilir.

7 Şubat"tan dolayı Hakan Fidan ismi üzerinde bir çekinceniz olursa, şu ya da bu olur demek bana düşmez. Siyasi, bürokrat ya da bir gönül adamı.

Onu siz belirlersiniz.

Benim tek derdim bu işten cemaatin de AK Parti"nin de daha fazla zarar görmemesi.

Aslında birçok hamiyet sahibi gibi benim gönlümden geçen ne biliyor musunuz?

Memleket denilince gözlerinizin dolduğunu biliyorum.

Ağlamaktan gözlerinizin şiştiği, "Her gün sırtımdan bir hançer yiyorum" diye hayıflandığınız şu günlerde, Peygamberimiz"in vefatından sonra Hazret-i Ebubekir"in gösterdiği dirayete benzer bir şekilde dönüp başımıza gelseniz hocam.

Sizin orada olmanız bazı komplo teorilerine de yataklık ediyor.

Ne olur hocam, gün bu gün. İş şirazesinden çıkmak üzere. Türkiye"ye dönün artık.