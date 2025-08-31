Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında yürüyüş ve konser etkinliği yapıldı



Ali Yazan Ordu/ Yeniçağ



Köprübaşı Ceren Özdemir Meydanı’ndan başlayan “30 Ağustos Zafer Bayramı 103. Yılı Yürüyüşü”ne, Vali Muammer Erol, Garnizon Komutanı 4. Kolordu Komutanlığı İkmal Albay Hakan Oktay, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Altınordu Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, Ordu Askerlik Şubesi Başkanı Per. Asb. Kd. Bçvş. Gökhan Ayhan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, daire müdürleri, siyasi parti, meslek kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.



Türk Bayrakları, Atatürk posteri ve meşaleler eşliğinde oluşturulan yürüyüş korteji, Ordu Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrasının çaldığı marşlar eşliğinde Köprübaşı Ceren Özdemir Meydanından itibaren yürüyüşe başladı.



Vatandaşlarımızın da katılım sağladığı “30 Ağustos Zafer Bayramı 103. Yılı Yürüyüşü”, İlkadım Anıtı önünde son buldu.

“Zafer Yürüyüşü”ne katılanlar, İlkadım Anıtı önünde Ordu Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası tarafından verilen konseri dinledi.

Vali Muammer Erol, “30 Ağustos Zafer Bayramı 103. Yılı Yürüyüşü” etkinliğine katılanlara teşekkür etti.