Zafer Bayramı'nda Yunan adası kuyruğu uzadıkça uzadı

Türk tatilcilerin bir Avrupa ülkesi olan Yunanistan’ın Midilli Adası’nı tercih etmesinin en önemli sebeplerinden biri olduğunu savunan Turhan, “Çünkü Midilli Adası’na Ayvalık’tan hızlı feribotla gitmek çok çabuk ve kolay. Zira adaya 45 dakika içerisinde ulaşılabiliyor. Midilli Adası; kültürü bizlere çok yakın olduğu için, hem de fiyatları Türkiye’ye nazaran biraz daha uygun olması nedeniyle tatilcilerin tercihi oluyor. Bu yüzden de Midilli Adası’na rağbet yoğun oluyor. Bu talebin kapıda vize uygulamasını da göz önünde bulundurursak, daha fazla süreceğine inanıyorum” dedi.