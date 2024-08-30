Zafer Bayramı'nda Yunan adası kuyruğu uzadıkça uzadı

Zafer Bayramı'nda Yunan adası kuyruğu uzadıkça uzadı
Düzenleme: Kaynak: İHA

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Türk tatilciler Yunan adalarına akın etti. O adalardan biri de Ayvalık'ın hem karşısındaki Midilli Adası'naydı. Üç günlük tatili fırsat bilen tatilciler, artan yurt dışı harcına rağmen uzun kuyruklarda bekleyip, Midilli adasına gittiler.

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Zafer Bayramı'nda Yunan adası kuyruğu uzadıkça uzadı 1

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın hafta sonuyla birleşmesi sonucu tatilin 3 güne çıkmasından dolayı Midilli Adası'na geçişlerde yoğunluk yaşanıyor.

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Zafer Bayramı'nda Yunan adası kuyruğu uzadıkça uzadı 2

Tatili fırsat bilen tatilciler, Yunanistan’ın Midilli Adası’na gidebilmek için günün ilk saatlerinden itibaren Ayvalık Deniz Hudut Kapısı önünde zaman zaman bir kilometreyi aşan uzun kuyruklar oluşturdu.

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Zafer Bayramı'nda Yunan adası kuyruğu uzadıkça uzadı 3

Yeşil pasaport ve kapıda vize uygulamasıyla deniz hudut kapısı önünde bekleyen tatilciler mesai saatlerinden önce pasaport işlemleri için içeriye alınmaya başladı.

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Zafer Bayramı'nda Yunan adası kuyruğu uzadıkça uzadı 4

Ayvalıklı turizmcilerden Nevzat Turhan, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle 3 günlük tatile yoğun ilgi olduğunu söyledi.

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Zafer Bayramı'nda Yunan adası kuyruğu uzadıkça uzadı 5

Türk tatilcilerin bir Avrupa ülkesi olan Yunanistan’ın Midilli Adası’nı tercih etmesinin en önemli sebeplerinden biri olduğunu savunan Turhan, “Çünkü Midilli Adası’na Ayvalık’tan hızlı feribotla gitmek çok çabuk ve kolay. Zira adaya 45 dakika içerisinde ulaşılabiliyor. Midilli Adası; kültürü bizlere çok yakın olduğu için, hem de fiyatları Türkiye’ye nazaran biraz daha uygun olması nedeniyle tatilcilerin tercihi oluyor. Bu yüzden de Midilli Adası’na rağbet yoğun oluyor. Bu talebin kapıda vize uygulamasını da göz önünde bulundurursak, daha fazla süreceğine inanıyorum” dedi.

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Zafer Bayramı'nda Yunan adası kuyruğu uzadıkça uzadı 6

Ayvalık-Midilli arasında feribot seferleri düzenleyen bir firmanın sahibi olan Ali Jale ise deniz hudut kapısın 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle son derece kalabalık olduğuna dikkat çekerek, “Zafer Bayramı tatilinin hafta sonu tatili ile birleşmesi nedeniyle 3 günlük tatili fırsat bilen Türk tatilcilerin seferlerimize ilgisi yüksek. 3 günlük periyotta, 10-15 sefer düzenleyeceğiz. Bu seferlerde yaklaşık olarak Ayvalık’tan 2 bin ile 3 bin kişinin Midilli Adası’na geçişini sağlayacağız” dedi.

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Zafer Bayramı'nda Yunan adası kuyruğu uzadıkça uzadı 7

30 Ağustos Zafer Bayramı ile birlikte yaz sezonunun da sona ermesiyle sezon finali yaptıklarını aktaran Jale, “Ancak yeni gelen bir bilgiye göre; daha önce 31 Aralık’ta sona ermesi planlanan kapıda vize uygulaması 31 Mart 2025 tarihine kadar uzatıldı. Kapıda Vize’nin devam etmesiyle birlikte ben kış aylarında da, özellikle hafta sonlarında da Midilli Adası’na geçişlerde bir yoğunluğun olacağını düşünüyorum.

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Zafer Bayramı'nda Yunan adası kuyruğu uzadıkça uzadı 8

Tabiî ki izleyeceğiz ve hep birlikte göreceğiz bunu. Bizim açımızdan da yolcularımız açısından da bu sene oldukça iyi geçti” diye konuştu.

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Zafer Bayramı'nda Yunan adası kuyruğu uzadıkça uzadı 9

Yurt dışı harçlarının yükseltilmesinin Yunan adalarına ilgiyi azaltmadığını vurgulayan Jale, “Bizim misafirlerimizin yüzde 80’i Midilli’de 2-3 konaklamalı kaldıkları için yurt dışı harçları arasındaki fark misafirlerimize çok fazla yansımamış durumda.

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Zafer Bayramı'nda Yunan adası kuyruğu uzadıkça uzadı 10

Ama kış aylarında günü birlik geçişlerin arttığı dönemde bu farkın biraz olsun hissedilebileceğini düşünüyoruz” açıklamasında bulundu.

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