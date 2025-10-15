YENİÇAĞ - Metin Kurt

Zafer Partisi Gençlik Kolları Sözcüsü Şeymanur Aklan, Türk gençliğinin gündemine ilişkin haftalık basın toplantısında konuştu. Gençlerin ekonomik, sosyal ve eğitim alanındaki sorunlarını dile getiren Aklan, Türkiye’de gençlerin yaşam koşullarının “bilinçli bir şekilde zorlaştırıldığını” söyledi.

Basın toplantısında çarpıcı örneklerle gençlerin yaşadığı zorluklara değinen Aklan, “Türk genci ömrünün en az 12 senesini okuyarak geçiriyor ama karşılığında hakkını alamıyor. Buna karşın sahte evrak düzenleyenler tahliye ediliyor. Bu ülkede artık salça satandan tarihçi, halı yıkayandan psikolog çıkıyor,” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE BİR HUKUK DEVLETİ(!)”

Aklan, kamu kurumlarındaki elektronik imzaları taklit eden bir çetenin tahliyesine de sert tepki gösterdi:

“Deliller toplandığı için tahliye edilmişler, kaçma şüpheleri yokmuş. Taklit edilmemiş imza kalmadı, ama Türkiye bir hukuk devleti öyle mi? Neyse ki sosyal medyanın tepkisiyle bu sabah yeniden tutuklandılar.”

“KARANLIĞA UYANAN ÇOCUKLAR”

Kış saati uygulamasına geçilmemesini de eleştiren Aklan, bu kararın özellikle okul çağındaki çocukları olumsuz etkilediğini belirtti:

“Avrupa kış saatine geçiyor, bizde yaz saati devam ediyor. Bilimsel açıklaması yok. Çocuk uyuyor karanlık, uyanıyor yine karanlık. Vatandaşın aydınlığa hasreti artık mecazen değil, gerçek anlamda yaşanıyor.”

“DEPREMZEDELERİ UNUTTUNUZ MU?”

Depremin üzerinden iki yıl geçmesine rağmen hâlâ konteynerlerde kalan vatandaşların olduğunu hatırlatan Aklan, “Bu utanç da yine yöneticilerimize nasip oldu” diyerek eleştirilerini sürdürdü:

“Evler hâlâ teslim edilmedi. Teslim edilenler de ‘şans eseri’ milletvekillerine çıktı. Depremzedelerin sesi artık duyulmuyor.”

“3 BİN LİRA BURS, BİN 250 LİRA YURT PARASI”

Üniversite öğrencilerinin ekonomik sıkıntılarına dikkat çeken Aklan, KYK burs ve kredilerinin yetersizliğini vurguladı:

“3 bin liralık bursun bin 250 lirası yurda gidiyor. Kalan bin 750 lirayla bir ay değil, birkaç gün idare edebilirsiniz. Cezaevinde üç öğün yemek veriliyor, üniversite yurdunda iki öğün. Bazı üniversitelerde yemekhane rezervasyon sistemi getirilmiş, dersiniz uzarsa paranız yanıyor. Bu zorbalığın adı da ‘tasarruf’ olmuş.”

“DUŞAKABİN PATLADI, SU YOK, ELEKTRİK YOK”

KYK yurtlarındaki altyapı sorunlarının devam ettiğini belirten Aklan, son haftalarda yaşanan olayları şöyle sıraladı:

Artvin’de bir öğrenci yurdunda duşakabin patladı, bir öğrenci yaralandı.

Akdeniz Üniversitesi Bezmialem Kız Yurdu’nda trafo iki kez patladı, öğrenciler asansörde mahsur kaldı.

İzmir Karabağlar KYK Yurdu’nda su kesintileri protestolara neden oldu.

Aklan, “Her hafta yeni bir felaket yaşıyoruz. ‘Sıcak suyla duş alırsan cam patlar zaten’ diyen bir zihniyetle karşı karşıyayız. Bu gençlerden ne istiyorsunuz anlamak mümkün değil.” dedi.

“GENÇLİK DESTEK HATTI KURULDU”

Zafer Partisi Gençlik Kolları’nın yeni bir uygulama başlattığını da duyuran Aklan, üniversite ve yurtlarda yaşanan sorunların iletilebileceği ‘Gençlik Destek Hattı’nı kurduklarını açıkladı.

“Gençlerin yaşadığı her türlü sorunu bize iletebileceği bir sistem kurduk. Hukuki destek sağlıyor, davaları avukatlarımızla takip ediyoruz.”

KIBRIS VE SPOR BAŞARILARI

Aklan, Genel Başkan Prof. Dr. Ümit Özdağ’ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yaptığı ziyarete değinerek gençlerin gösterdiği yoğun ilgiden memnuniyet duyduklarını söyledi.

Ayrıca A Milli Futbol Takımı’nın başarılarını tebrik etti.

“ZAFER PARTİSİ, SON SAVUNMA HATTI”

Konuşmasının sonunda gençlere çağrıda bulunan Şeymanur Aklan şöyle seslendi:

“Zafer Partisi’nde yer almak, Atatürk’ün askeri olmak, savunma hattındaki siperde nefer olmaktır. Gelin bu mücadelede birlikte olalım. Son savunma hattı olan Zafer Partisi, bizlerin ellerinde yükselecek.”