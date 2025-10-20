CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, "Zafer Havalimanı'ndaki kara deliğin güncel boyutunu tespit ettik. 2025'in ilk 9 ayında garanti edilen giden yolcu sayısı 878 bin 489. Gerçekleşen giden yolcu sayısı 27 bin 556. Hata payı yüzde 97,90. Hazinenin şirkete yapacağı garanti ödemesi 4 milyon 913 bin 286 avro. Güncel kurla 240 milyon lira. Bunun adı soygundur" ifadelerini kullandı.

Deniz Yavuzyılmaz

Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "AKP'nin bilimsel bir yatırım planlamasındaki akıl ve mantık istatistiklerini sarsmaya devam ettiğini" ifade etti.

"Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan Zafer Havalimanı'ndaki kara deliğin güncel boyutunu tespit ettiklerini" bildiren Yavuzyılmaz, şunları kaydetti:

"2025'in ilk 9 ayında garanti edilen giden yolcu sayısı 878 bin 489. Gerçekleşen giden yolcu sayısı 27 bin 556. Hata payı yüzde 97,90. Hazinenin şirkete yapacağı garanti ödemesi 4 milyon 913 bin 286 avro. Güncel kurla 240 milyon lira. Bunun adı soygundur.

Zafer Havalimanı yapım maliyeti 50 milyon avro. Kamuya devir tarihi 2044 yılı. 2044 yılına kadar şirkete yapılacak garanti ödemesi 208 milyon avro. DHMİ resmi istatistiklerine göre Zafer Havalimanı'nda, 2025'in ilk 9 ayında, iç ve dış hatlarda gelen ve giden toplam yolcu sayısı 55 bin 112. Giden yolcu sayısı yaklaşık 27 bin 556"

Yavuzyılmaz, sözleşmeye göre garanti ödemelerinin giden yolcu sayısı üzerinden yapıldığını bildirdi.