Yavuzyılmaz, Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan Zafer Havalimanı'nına verilen garantideki hata payına dikkat çekti. Kamu zararının belgelerini paylaştı.

"AKP’nin vatandaşın dikkatinden kaçırmaya çalıştığı gerçekler-41!" başlığıyla paylaşılan verilerde 2015 yılının ilk 10 ayında garanti edilen yolcu sayısı ile gerçekleşen yolcu sayısı yer aldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz

Ayrıca Yavuzyılmaz'ın, Sayıştay, DHMİ resmi istatistiklerini kaynak göstererek paylaştığı verilere göre, yüzde 97,26 hata payı ölçüldü.

Hazine'nin şirkete yapacağı garanti ödemesi, 5.641.768 yani güncel kurla 277 milyon lira olduğu gözlendi.

"AKP’nin Zafer Havalimanı’ndaki, Dünya Guinness Rekorlar Kitabına girecek berbat performansı, 2025 yılında da devam ediyor." diyen Yavuzyılmaz, verileri tek tek açıkladı:

2025’in ilk 10 ayında:

Garanti edilen giden yolcu sayısı: 1.098.110

Gerçekleşen giden yolcu sayısı: 30.077

Hata payı: % 97,26

Hazinenin şirkete yapacağı garanti ödemesi: 5.641.768

Euro Güncel kurla 277 Milyon Lira

Bunun adı soygundur!

BELGELERİ PAYLAŞTI!

Yavuzyılmaz, "Kaynak: Sayıştay, DHMİ resmi istatistikleri" diyerek şu belgeleri paylaştı:

'BUNUN ADI SOYGUNDUR!'

Zafer Havalimanın yapım maliyetinin 50 milyon Euro olduğuna dikkat çeken Yavuzyılmaz, havalimanın kamuya devir tarihi olan 2044 yılına kadar şirkete yapılacak olan garanti ödemenin 208 milyon Euro olduğunu açıkladı.

'Bunun adı soygundur!' sözleriyle duruma isyan eden Yavuzyılmaz, şu ifadeleri kullandı:

Kamuya devir tarihi: 2044 yılı

2044’e kadar şirkete yapılacak garanti ödemesi: 208 milyon Euro

DHMİ resmi istatistiklerine göre; 2025’in ilk 10 ayında İç ve dış hatlardaki gelen ve giden toplam yolcu sayısı: 60.154

Giden yolcu sayısı: 60.164/2= 30.077 (yaklaşık)

Not: Sözleşmeye göre garanti ödemeleri giden yolcu sayısı üzerinden yapılmaktadır.