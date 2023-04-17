Zafer Partili Esmaül Hüsna Aslan Namazgah Tepe’deki bakımsızlığa isyan etti

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Esmaül Hüsna Aslan, 200’e yakın şehidin maaşının bulunduğu Namazgah Tepe’deki bakımsızlığa, "Şehitlerimize bir anıt mezarı çok gördünüz." diyerek tepki gösterdi.

Zafer Partili Esmaül Hüsna Aslan Namazgah Tepe’deki bakımsızlığa isyan etti

Editör: Oğuz Ok

Aslan, bir grup partili ile birlikte Sakarya Meydan Muharebesi'nde yaralanarak tedavi için Ankara'daki hastaneleri kaldırıldıktan sonra kurtarılamayarak hayatını kaybeden 200'e yakın şehidin mezarının bulunduğu Namazgah Tepe'ye gitti.

200'e yakın şehidimizin yattığı Namazgâh Tepe'nin bakımsızlığına isyan eden Aslan, şunları söyledi:

ŞEHİTLERİMİZE SAYGI İÇİN BURADAYIZ
"Biz Zafer Partisi olarak bugün burada tüm şehitlerimizin anısına saygı gösterilmesi için toplandık. Vatanımız uğruna canlarını feda eden kanlarını akıtan şehitlerimize bir anıt mezarı çok gördünüz. Bunca yıl içinde bir bayrak dikip orayı izole edemediniz."

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BURADA NÖBET TUTMAYA DEVAM EDECEĞİZ
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ve ilgili makamlara seslenen Aslan, "Burayı hak ettiği mertebeye ulaştırıncaya kadar Zafer Partisi olarak biz bu sorunun her zaman arkasında olacağız ve burada nöbet tutmaya devam edeceğiz." dedi.

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