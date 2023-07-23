Zafer Partili gençlerden İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde açıklama

Editör: Özge Ceren Çimen

Son günlerde sıkça tartışılan 'karma eğitim' ile ilgili yapılan açıklamalara karşı Zafer Partisi İstanbul İl Başkanlığı Gençlik Kolları da tepki gösterdi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde yapılan açıklamada, ''Türk milleti sistematik şekilde tehlikeli bir denklemin içine çekilmek isteniyor. Önce Fatih Erbakan'ın 14 yaşinda ki kız çocuklarımızı evlendirmeyi, anayasal korumaya almak istemesi ardından Milli Eğitim bakanının kız okulları açacağız diyerek Cumhuriyet ve laiklik ile hesaplaşma başlatma çabası planlı bir olay örgüsüdür.Türk Gençliği olarak İstanbul'dan haykırıyoruz ki Cumhuriyet ve Kurucu değerler ile hesaplaşmaya kalkanlar tarihin tekerrür ettiğini unutmasınlar tarihten ibret alsınlar'' ifadeleri kullanıldı.