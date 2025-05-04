Zafer Partili isim görevden alındı! Resmi açıklama geldi

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in dün hayatını kaybetmesinin ardından Zafer Partisi İstanbul İl Gençlik Kolları'ndan bir paylaşım gerçekleştirildi.

Yapılan paylaşımda "Temizliğin sırrı sarı torba" yazıldı.

"EDEPSİZLERİN ZAFER PARTİSİ'NDE YERİ YOKTUR"

Paylaşım sosyal medyada büyük tepki toplarken Zafer Partisi Genel Başkanvekili Ali Şehirlioğlu da açıklamada bulundu.

Açıklamada şunlar söylendi:

"Genel Başkanımız Sayın Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi İstanbul İl Gençlik Kollarına ilişkin bilgilendirmesini ve kararını kamuoyuyla paylaşmak istedim.

Zafer Partisi İstanbul İl Gençlik Kolları hesabından yapılan sorumsuz paylaşım ile ilgili olarak yapılan araştırma neticesinde, Gençlik Kolları hesabının Zafer Partisi'nden bir yıl önce istifa eden iki kişi tarafından kullanıldığı, bu sabah itibarıyla yapılan ısrarlı taleplere rağmen paylaşımları silmemekte direndiği tespit edilmiştir.

Ayrıca, İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Ege İşleyenel'in, İstanbul İl Başkanı Hakan Akşit tarafından Nisan 2025'te disiplin kuruluna sevk işlemleri başlatılmış olup, bugün görülen lüzum üzerine İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevine son verilmiştir. "

Tutuklu Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da "Her şeyin bir edebi vardır. Edepsizlerin Zafer Partisi'nde yeri yoktur." diyerek açıklamayı yeniden paylaştı.

Açıklamaya göre İl Gençlik Kolları Başkanı Ege İşleyenel görevden alındı.