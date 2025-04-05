Zafer Partili isimden gündemi sarsacak iddia! “Şimdiden teklif ettiler” diyerek açıkladı...

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 74 gündür Silivri Cezaevi’nde tutuklu olarak bulunuyor. Özdağ’ın tutuklanmasının sebebi ise "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" iddiası olduğu belirtildi. Özdağ’ın tutuklanmasının ardından anketlerde yüze 5 ve üzeri veriler ortaya çıkmaya başladı. Zafer Partili Emin Gürses, katıldığı bir programda partilerinin oyunun yüzde 10-11 civarında olduğunu öne sürdü.

GÜRSES: ZAFER PARTİSİ YÜZDE 10, YÜZDE 11 CİVARLARINDADIR

Ancak anket verilerine ilişkin, Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Emin Gürses, MHP’nin oy oranına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunarak, “MHP'nin oyunu yüzde 8 gösteriyorsun MHP'nin, yüzde 8 oyu yok zaten. Nereden çıktı bu yüzde sekiz? Zafer Partisini az göstermeye çalışıyorlar. Zafer partisi yüzde 10, yüzde 11 civarlarındadır. Şimdi ittifak yapmak isteyenler var.” dedi.

“ERDOĞAN DA ŞİMDİ HABER GÖNDERMEYE BAŞLADI”

Erdoğan’ın şimdiden ittifak yapmak için haber gönderdiğini iddia eden Gürses, “Tayyip Erdoğan da şimdi haber göndermeye başladı. Hem Özel'e, hem Zafer Partisi'ne haber gönderiyor ki ittifak yapalım. Neden? Tayyip Bey diyor ki Ben cumhurbaşkanı kalayım, parlamenter sistem olsun, başbakan ve bakanlık kurulu meclisten çıksın” ifadelerini kullandı.