Zafer Partili Öykü Başar Vücut Geliştirme Dünya Şampiyonası’nda birinci oldu

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Zafer Partisi İstanbul Kültür Sanat ve Spordan sorumlu İl Başkan Yardımcısı Öykü Başar, ABD’de düzenlenen “İFBB Pro Ligi NPC Total Body Dünya Şampiyonası”nda birinci oldu.

Şampiyonayı birinci tamamlayan, Başar’a 2 bin dolar ödül kazandı.

"NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE"

Başar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “3 yıldır bu anı bekliyordum! 8. oldum, 4. oldum, 10. oldum, 5. oldum, belki daha da fazla… Bu sezon 5. oldum 2. oldum ve şimdi şampiyonum. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun! Ne mutlu Türküm diyene” ifadelerini kullandı.