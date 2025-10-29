YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Zafer Partisi Gençlik Kolları Sözcüsü Şeymanur Aklan, Cumhuriyet’in 102. yılı öncesi yaptığı açıklamada, Türkiye’de çocuk ve gençlere yönelik ihmalleri, adaletsizlikleri ve yozlaşmayı sert bir dille eleştirdi. “Biz ihmale terk edilmiş bir neslin çocuklarıyız” diyen Aklan, Atatürk’ün emanet ettiği Cumhuriyet’e sahip çıkacaklarını vurguladı.

Zafer Partisi Gençlik Kolları Sözcüsü Şeymanur Aklan, partisinin gençlik gündemine ilişkin yaptığı haftalık basın toplantısında Türkiye’nin toplumsal sorunlarına dikkat çekti. Aklan, Cumhuriyet’in 102. yılı dolayısıyla yaptığı konuşmada, “Bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin 102. yaşı ve biz çocuklarımızı koruyamıyoruz” sözleriyle gündeme damga vurdu.

Aklan konuşmasında, Cumhuriyet’in kurucu değerlerine vurgu yaparken, gençlerin ve çocukların içinde bulunduğu sosyal ve adalet sorunlarını sert bir dille eleştirdi:

“Topraklarımızda bayrağımız inmesin, Türk milleti esaretin zincirine vurulmasın diye can verenlerin mirasıdır bu Cumhuriyet. Biz Türk gençleri, bu mirası sadece kutlamakla değil, korumakla ve tamamlamakla da yükümlüyüz.”

“BİR CUMHURİYET EVLADI, YOKSULLUĞUN ATEŞİNDE YİTİP GİTTİ”

Konuşmasında Tekirdağ’da 16 yaşındaki Mustafa Eti’nin tuğla fabrikasında hayatını kaybetmesine değinen Aklan, olayı Türkiye’deki çocuk işçiliği sorununa örnek gösterdi:

“Henüz çocuktu ve hayatın başındaydı. Evinde huzurla uyuması gereken yaşta, tiner dumanları arasında yanarak vefat etti. Mustafa’nın adı bir istatistik değil, bir vicdan muhasebesidir.”

“SOKAKLAR ARTIK OYUN ALANI DEĞİL, KORKUNUN ADRESİ”

Gaziantep’te 13 yaşındaki Fatih’in bıçaklanarak, Ankara Keçiören’de Yiğit Cem Altınok’un sabotaj sonucu yaşamını yitirdiğini hatırlatan Aklan, toplumda artan şiddet ve güvensizliğe dikkat çekti:

“Bu çocuklar Türkiye’nin geleceğiydi ama artık birileri için sadece ‘dosya numarası’ oldular.”

“ADALETİN TERAZİSİ KIRILMIŞTIR”

Aklan, Ahmet Minguzzi davasındaki tahliye kararına da sert tepki göstererek, adalet sistemine yönelik eleştirilerde bulundu:

“Bir çocuğun ölümünde ‘gösteren’ ile ‘öldüren’ arasında fark koyan bir vicdan, artık adaletin değil, çürümenin bir parçasıdır.”

“ZEHRA KINIK OLAYI ADALETSİZLİĞİN SEMBOLÜ OLDU”

Kızılay Başkanı’nın kızı Zehra Kınık’ın karıştığı kazaya ilişkin verilen “Hükmün açıklanmasının geri bırakılması” kararını da eleştiren Aklan, adaletin güçlüden yana işlediğini söyledi:

“Bir gencin hayatı sona erdi ama adalet yine güçlü olanın yanında durdu. Biz hakkın gücüne inanmak istiyoruz.”

“EĞİTİMDE İHMAL ZİNCİRİ KIRILMIYOR”

Milli Eğitim sisteminde yaşanan ihmalleri sıralayan Aklan, okullarda artan kazalar ve güvenlik sorunlarını örneklerle anlattı:

“Demir kapı çocukların üstüne düşüyor, servis kazasında 5 öğrenci ölüyor, MEB kusurlu bulunuyor ama tazminat bile ödemiyor. Bu çocukların hepsi aynı sistemin mağdurudur. İhmale terk edilmiş bir neslin çocuklarıyız biz.”

Aklan ayrıca, ÖSYM’nin tercih listesi hatası ve veri güvenliği skandalını da gündeme taşıyarak, sistemsel zafiyetlerin gençlerin geleceğini tehdit ettiğini söyledi.

“TÜRK FUTBOLU AHLAKİ BİR ÇÖKÜŞÜN İÇİNDE”

Aklan, spor dünyasındaki yolsuzluk ve bahis skandallarına da değinerek, gençlerin spordan ilham değil, umutsuzluk aldığını ifade etti:

“TFF Başkanının açıklamasıyla, 152 hakemin bahis oynadığı bir düzende artık fair play değil, kirli para hüküm sürmektedir.”

“SİYASET DEĞİL, VATAN MÜDAFAASI YAPIYORUZ”

Aydın’da Zafer Partili gençlere yönelik saldırıyı da hatırlatan Aklan, “Bu saldırılar bizi yıldırmıyor, daha da güçlendiriyor” diyerek, gençlik hareketlerinin kararlılığını vurguladı.

“Zafer Partisi olarak bizler siyaset değil, vatan müdafaası yapıyoruz. Cumhuriyetimizin emanetçisiyiz.”

“TÜRK GENÇLİĞİ TESLİM OLMAYACAK”

Basın toplantısının sonunda Şeymanur Aklan, Cumhuriyet’in 102. yılı mesajını şu sözlerle tamamladı:

“Türk gençliği, çetelere, ihmal zincirine ve kirli düzene teslim olmayacak. Emekçinin, öğrencinin, mazlumun sesi olmaya; adaletin sustuğu yerde sözümüzü yükseltmeye devam edeceğiz.

Atatürk’ün emanet ettiği Cumhuriyet’i fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesillerle yarınlara taşıyacağız.

Yaşasın Türk milleti, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti!”