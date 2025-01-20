Zafer Partililer emniyetin önünde!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Gözaltına alınan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'a destek olmak isteyen vatandaşlar emniyetin önünde toplandı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasından" Ankara’da bir restoranda etrafı polisler tarafından sarılarak gözaltına alındı.

Partililer Özdağ'a destek olmak için emniyetin önünde toplandı.

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ZAFER PARTİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Genel Başkanımız Sayın Prof. Dr. Ümit Özdağ, bugün akşam saatlerinde Ankara’da gözaltına alınmış olup, sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere İstanbul’a doğru yola çıkmıştır. Tüm Vatandaşlarımızı, sevenlerini ve partililerimizi Genel Başkanımız Sayın Prof. Dr. Ümit Özdağ’ın yanında olmaya davet ediyoruz. Vatandaşlarımızın resmi kanallardan gelmeyen bilgilere itibar etmemesini önemle rica ediyoruz. İlerleyen süreçte durum hakkında gerekli açıklamalar, partimizin resmi hesaplarından yapılacaktır. Kamuoyunun bilgilerine

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