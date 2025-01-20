Zafer partililerden İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde toplanma çağrısı. Ümit Özdağ tutuklandı

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Zafer partililerden İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde toplanma çağrısı. Ümit Özdağ tutuklandı

Zafer Partili Dinçer Çolak Vatan Caddesi İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirilecek olan Ümit Özdağ için emniyet önünde toplanma çağrısı yaptı.

Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alındı. Özdağ Ankara’dan İstanbul’a getiriliyor.

Zafer Partili Dinçer Çolak Vatan Caddesi İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirilecek olan Ümit Özdağ için emniyet önünde toplanma çağrısı yaptı.

İşte o çağrı:

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