Zafer Partililerden Ümit Özdağ savaşı! Aldıkları önlem yürekleri sızlattı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara’da yemek yediği bir restoranda etrafı polisler tarafından sarılarak “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla gözaltına alındı. Özdağ, Ankara’dan apar topar İstanbul’a getirildi.

“Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasından beraat eden Özdağ, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımlar gerekçe gösterilerek "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla tutuklanarak Silivri cezaevine gönderildi.

Özdağ’ın tutuklanması sonrası Zafer Partililer, adalet aramak adına Silivri’de çadır kurdu. İstanbul Valiliği, çadırın en az 1 kilometre uzağa taşınması talimatını verirken, nöbetin beşinci gününde çadır söküldü.

SOĞUKTAN KORUNMAK İÇİN AĞAÇLARI STREÇLEDİLER

Soğuk havaya rağmen adalet aramak için bulunduğu bölgeden ayrılmak istemeyen Zafer Partililer, çadırın sökülmesinin ardından, havanın da iyice soğumasıyla birlikte bulundukları bölgedeki ağaçları streç filmle kaplayarak kendilerine soğuğun girmeyeceği bir alan oluşturdu.

Zafer Partili Ali Dinçer Çolak, o anları sosyal medya platformu X hesabından paylaştı. Çolak yaptığı paylaşımda, “Silivri Cezaevi önünde Adalet nöbetimizin 16. Gününde GİK üyemiz Firdevs ablamızın sesinden hal beyanımız…

Mücadeleye devam” dedi.