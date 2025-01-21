Zafer Partisi açıklama yapacak

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Zafer Partisi açıklama yapacak

Ümit Özdağ'ın tutuklanması üzerine Zafer Partisi 21.30'da açıklama yapacak.

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