Zafer Partisi açıklama yapıyor

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Zafer Partisi açıklama yapıyor

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçundan tutuklandı. Zafer Partisi açıklama yapıyor.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçundan tutuklandı. Zafer Partisi açıklama yapıyor.

Zafer Partisi Genel Başkan Vekili olarak açıklanan Mehmet Ali Şehirlioğlu konuşma yapıyor.

Ümit Özdağ'ın tutuklanması ile ilgili olarak Şehirlioğlu 'Zafer Partisi mensuplarına sahip çıkmaya davet ediyorum, sizin kırmızı çizginiz nedir?" diye seslendi.

İşte Şehirlioğlu'nun konuşmasından önemli satır başları:

-Endişeliyiz ama duyduğumuz endişe şahıslarımızla ilgili değildir, ülkemiz adına gelecek nesiller adına endişeliyiz...

Ayrıntılar geliyor...

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