Zafer Partisi Aksaray Kongresi coşkuyla gerçekleşti

Aksaray / Metin Kurt - Yeniçağ

Divan Başkanlığı’na Genel Başkan Yardımcısı Gencehan Tunay’ın seçildiği kongrede, divan üyeliklerini Genel Başkan Yardımcıları Suzan Küçüksaraç, Ülkü Özkaya, Prof. Dr. Haydar Çakmak ve Nihat Babaözü üstlendi. Kongreye ayrıca Genel Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Ali Şehirlioğlu, Musa Ertugan ve Seyit Yücel de katılarak teşkilata destek verdi.

Kongrede yapılan seçim sonucunda mevcut İl Başkanı Kamil Kibrit güven tazeleyerek yeniden Aksaray İl Başkanlığı görevine seçildi. Yeni yönetim kurulu üyeleri de belirlenirken, birlik ve kararlılık mesajları verildi.

Genel Başkan Prof. Dr. Ümit Özdağ, konuşmasında Aksaray teşkilatının çalışmalarını takdirle karşıladığını belirterek, “Zafer Partisi, Türk milletinin sesi olmaya devam edecek. Aksaray’da bu coşku ve azim, partimizin Türkiye genelindeki yükselişinin bir göstergesidir,” ifadelerini kullandı.

Zafer Partisi Aksaray İl Kongresi, partililerin yoğun katılımı ve büyük bir heyecanla tamamlandı. Kongrenin ardından Genel Başkan ve beraberindeki heyet, Aksaray halkı ile bir araya gelerek çeşitli temaslarda bulundu.

Kongrenin ve yeniden İl Başkanlığına seçilen Kamil Kibrit ile yönetim kurulu üyelerinin görevlerinin Zafer Partisi ve Aksaray halkı için hayırlı olması temenni edildi.