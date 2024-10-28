Zafer Partili Başkana silahlı saldırı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Zafer Partili Başkana silahlı saldırı

Zafer Partisi Gaziantep kurucu il başkanı ve milletvekili adayı Mehmet Pamuk silahlı saldırıya uğradı.

Gaziantep'te kaldığı otelin önünde kurşunların hedefi olan Mehmet Pamuk, hastaneye kaldırılırken Zafer Partisi'nden bir heyet saldırı sonrasında şehre hareket etti.

Gaziantep Karagöz Caddesi üzerinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, sahibi olduğu otele giriş yapmaya çalışan Mehmet Pamuk'a yaklaşan bir kişi silahını çekerek ateş etti.

Saldırganın üç el ateş ettiği ve iki kurşunun Mehmet Pamuk'un bacağına isabet ettiği öğrenildi.

Mehmet Pamuk, sivil bir araçla hastaneye kaldırıldı ve ameliyata alındı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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