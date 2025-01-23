Zafer Partisi Eskişehir İl Başkanlığ'ndan, Ümit Özdağ'ın tutuklanmasına tepki

Zafer Partisi Eskişehir İl Teşkilatı, İki Eylül Caddesi’nde Genel Başkan Ümit Özdağ’ın tutuklanmasını protesto etti.

Özdağ’ın kendilerine gönderdiği mesajı okuyan İl Başkanı Hasan Demir, şunları söyledi:

"ZAFER PARTİSİ BÜYÜK OPERASYONLA KARŞI KARŞIYA"

"Malumunuz, Zafer Partisi büyük operasyonlarla karşı karşıya ve Genel Başkanı üzerinden büyük bir tezgâhın içerisine çekilmeye çalışılmaktadır. Burada, Zafer Partisi bünyesinde değil, Türk halkı bünyesinde büyük sıkıntıların ivmesi hızla kendini göstermektedir. Genel Başkanımızın özellikle tutuklanması akabinde yaptığı iki önemli açıklama üzerinden basın toplantımızı organize edeceğiz. Genel Başkanımız şunu söyledi: 'Dün geceyi 30 cm genişliğinde, 2 metre uzunluğunda bir parça üzerinde geçirdim. Eminim, Öcalan dün gece İmralı’da daha rahat bir yatakta yatmıştır'. Bu sözün derinliğini Türk milletinin iliklerine kadar hissetmesi arzusundayız. Evet, genel başkanımız mevcut iki ihanet sürecine sonuna kadar baltalayacağı beyanları üzerinden büyük bir operasyona tabi tutulmuştur. Türk milletinin sesi olmak ve bu ikinci ihanet sürecini topluma doğru şekilde anlatmak noktasında büyük çaba sarf etmiştir. Neticede, 21 Ocak itibarıyla gözaltına alınarak tutuklanmıştır.

"TÜRK MİLLETİ ZAFER PARTİSİ’NE SAHİP ÇIKMALI"

Gelelim, Genel Başkan’ın cezaevinden bize gönderdiği mesaja. Kendisi şu ifadeleri dile getirmiştir: 'Atatürk’ün askeriyim ve Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet’i canım pahasına savunacağım. Tutuklanmam beni asla yıldıramaz. Mücadelemi hapishanede de sürdüreceğim. Tek endişem, rahmetli Kaşif Kozinoğlu gibi bir hain suikasta kurban gitmem'. Buradan, Türk kamuoyuna ve Türk milletine açık yüreklilikle sesleniyoruz; Türk milleti, tarih boyunca büyük değerler yetiştirmiş, ancak bu değerler ne yazık ki sağlığında yeterince önemsenmemiştir. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu, Uğur Mumcu ve birçok isim, sağlığında kıymeti bilinmeyen değerlerdi. Genel Başkanımız da bu minvalde bir bildiri ile bize seslenmiş ve Türk milletinin Zafer Partisi’ne, Türkiye Cumhuriyeti’ne, Atatürk ilke ve inkılaplarına, aynı zamanda liderine sahip çıkması gerektiğini vurgulamıştır.

"BİZLER OPERASYONLARA ALIŞIĞIZ"

Bizler operasyonlara alışığız. 2009 yılından itibaren Balyoz ve Ergenekon süreçlerinde Türkiye birçok operasyon atlatmıştır. Genelkurmay Başkanımız dahi çete lideri vasfıyla yargılanmış, ülkemiz maalesef çok derin krizlere sürüklenmiştir. Ancak bu süreçlerde milli ve manevi unsurların yanında yer alarak bu acıların üstesinden geldik. Bugün de aynı duruşu sergilememiz gerekmektedir. Zafer Partisi olarak Türkiye’nin genelinde artık eylem politikası geliştirmemiz gerekiyor. Türk milletinin ne kadar ileriye gitmesi gerektiğini bilerek ve ülke hassasiyetlerini gözeterek Türk milletine net bir çağrıda bulunuyoruz. An itibarıyla desteklediğiniz siyasi parti her ne olursa olsun, Zafer Partisi’nin mücadelesini lütfen görmezden gelmeyin. Genel Başkanımızın tutuklandığı, birçok parti mensubunun baskıya ve yıldırma politikalarına maruz kaldığı bir dönemde Zafer Partisi’nin Türk milletinin desteğine ihtiyacı vardır. Türk milleti, desteğini Zafer Partisi’nin liderlerinin Atatürk ilkelerine bağlı olduğunu bilerek gösterebilir. Bu noktada, öncelikle Eskişehir halkından destek talep ediyoruz."