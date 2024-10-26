Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sevdagül Tunçer gözaltına alındı!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sevdagül Tunçer gözaltına alındı!

Polis eşliğinde emniyete götürülen Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sevdagül Tunçer'den ilk açıklama geldi.

Zafer Partili Sevdagül Tunçer, polis eşliğinde emniyete götürüldü.

Tunçer'den konuyla ilgili ilk açıklama geldi. Tunçer, "Hukuk iktidarların fahişesi değildir, biz konuşmaya devam edeceğiz" diyerek gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Tunçer şunları dile getirdi:

"Kamu kurumlarındaki hukuksuzlukları dile getirdiğim için ifadem alınmak üzere evimden alınıyorum şu an.

Bu yolsuzlukları yapanların ifadelerini almaları lazımken bizim hakkımızda soruşturma açıyorlar. Ama bizi susturamayacaklar.

Hukuk iktidarların fahişesi değildir, biz konuşmaya devam edeceğiz."

Sevdagül Tuncer'in serbest bırakıldığı bildirildi. Tuncer'i partililer karakolun çıkışında alkışladılar.

İşte serbest kalma görüntüleri:

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