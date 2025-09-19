Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ’dan Zeydan Karalar’a destek ziyareti

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, beraberindeki heyetle birlikte Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer’i ziyaret ederek, tutuklu yargılanan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ziyarette, Zafer Partisi Başkanlık Divanı Üyeleri, Genel İdare Kurulu Üyeleri, Genel Başkan Danışmanları ve Adana İl Başkanlığı yöneticileri de hazır bulundu. Görüşmede, Türkiye’deki yargı süreci, demokrasi ve hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde değerlendirmeler yapıldı.

ÖZDAĞ: “HAK YERİNİ BULACAK”

Ziyarette konuşan Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Karalar’ın özgürlüğüne kavuşması gerektiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:
“Zeydan Karalar Silivri’de beni ziyaret etmişti. Ben de en kısa sürede kendisini ziyaret edeceğim. Zeydan Karalar inşallah en kısa sürede hak yerini bularak özgürlüğüne kavuşur. Düşman ceza hukuku anlayışıyla siyasetçilerin tutuklu yargılanması, demokrasimize büyük zarar veriyor. Biz, hukuk devletinin herkes için eşit şekilde işlemesini savunuyoruz.”

“GEÇMİŞ OLSUN” MESAJI

Zafer Partisi heyeti, Adana Büyükşehir Belediyesi’nde Başkan Vekili olarak görev yapan Güngör Geçer’e, Karalar’a iletilmek üzere geçmiş olsun mesajlarını sundu. Ziyaretin, hem siyasi dayanışma hem de demokratik süreçlere dikkat çekme amacı taşıdığı belirtildi.

Türkiye’de farklı siyasi görüşlerin, demokratik zeminde bir araya gelmesinin önemine vurgu yapan Özdağ, “Bu tür süreçler karşısında ilkeli duruş göstermek, ülkemizin hukuk ve demokrasi değerleri için son derece önemlidir” dedi.

