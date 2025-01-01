Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ 2025'e de hızlı girdi... İlk mesajı yine aynı adrese teslim!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Öcalan çıkışı ‘DEM ile Öcalan görüşsün’ açılımı ile devam etmişti. DEM ile Öcalan’ın görüşmesi sonrası, en sert cevap Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’dan gelmişti. Özdağ, yeni yılda da tepkisini ilk paylaşımında dile getirdi. Özdağ, şehit babasının evini paylaştığı fotoğrafta, “Cumhur İttifakı'nın İmralı’dan çıkaracağı Öcalan ise Ankara’da bir villada oturacakmış. Bu villa muhtemelen Ankara İncek’te Fetullah Gülen döndüğü zaman oturması için FETÖ’cüler tarafından yapılan villa olur. Mehmetçik toprağa, anne ve babaları kerpiç evlere, gaziler rehabilitasyon merkezine ve Öcalan villaya.” ifadelerine yer verdi.

ÖZDAĞ: İMRALI’DAN ÇIKARACAĞI ÖCALAN İSE ANKARA’DA BİR VİLLADA OTURACAKMIŞ.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yeni yılın ilk paylaşımı yaptı. Özdağ, Bahçeli’nin ve Erdoğan’ın yeni İmralı açılımını eleştirdiği yazıda, şehit olan Mehmetçiklerin baba evleri fotoğrafı ile tepki gösterdi. Özdağ şu ifadelerde bulundu;

“Terörle mücadele ederken şehit olan Mehmetçiklerin baba evleri bunlar. Cumhur İttifakının İmralı’dan çıkaracağı Öcalan ise Ankara’da bir villada oturacakmış. Bu villa muhtemelen Ankara İncek’te Fetullah Gülen döndüğü zaman oturması için FETÖ’cüler tarafından yapılan villa olur. Mehmetçik toprağa, anne ve babaları kerpiç evlere, gaziler rehabilitasyon merkezine ve Öcalan villaya. Ne diyor bir gazi kardeşimiz: Öcalan ile barışacaksanız benim bacağımı geri verin.”

NE OLMUŞTU?

MHP Lideri Devlet Bahçeli, ‘Öcalan meclise gelip, terörü lağvettiğini açıklasın’ çıkışının ardından son olarak ‘DEM ile Öcalan görüşsün’ açılımı ile yeni boyut kazanmıştı. Bahçeli’nin çağrısının ardından DEM yetkilileri İmralı ziyareti için Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulunmuştu. Bakanlık ise geçtiğimiz günlerde ziyarete onay verildiğini belirtmişti. DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile Van Milletvekili Pervin Buldan, İmralı’ya giderek teröristbaşı Öcalan ile görüşmüştü. Teröristbaşının, yaptığı açıklamada barış çağrısını iletirken meclisi işaret etmişti.

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