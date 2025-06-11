Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ için karar günü!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlamasıyla yargılandığı davanın ilk duruşması bugün saat 10.30’da İstanbul Silivri’de görülecek.

84 GÜN SONRA İDDİANAME YAZILMIŞTI

142 gündür Silivri’deki cezaevinde tutuklu olarak bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 84’üncü gününde yazılan iddianameyle ilgili olarak “9 sayfalık iddianame 77 günde yazıldı” diyerek isyanını iletti. 7 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası talep edilen iddianamede şu ifadelere yer verildi:

“İşlediği üzerine atılı Zincirleme Biçimde Basın ve Yayın Yoluyla Halkı Kin ve Düşmanlığa Alanen Tahrik Etme suçundan eylemine uyan TCK’nın 216/1, 218/1,43 madde ve fıkraları gereğince cezalandırılmasına karar verilmesi”

“TCK 216’DAN EN UZUN SÜRE TUTUKLU KALAN YURTTAŞ OLDUM”

Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, avukatları aracılığıyla sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği paylaşımda vatandaşlara duruşmaya katılım çağrısı yaptı. “142 gün sonra hakim karşısına çıkacağım, TCK 216’dan en uzun süre tutuklu kalan yurttaş oldum” sözleriyle başlayan Özdağ, “Bütün Türkiye, Silivri Cezaevinde olmamın gerçek nedeninin Öcalan ve PKK ile yapılan müzakerelere muhalefet etmem olduğunu biliyor. İktidara ayrı, hukuk muhalefete ayrı hukukun uygulanmadığı bir Türkiye’de yaşamak dileği ile imkanı olan herkesi duruşmama davet ediyorum” şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

19 Ocak’ta Antalya’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik “Son bin yılda gerçekleşen hiçbir Haçlı Seferi, Erdoğan’ın ve AKP’nin Türk milletine ve Türk devletine verdiği zararı vermemiştir” diyen Ümit Özdağ, bir gün sonra gözaltına alınmıştı. İstanbul’da Vatan Emniyet’e getirilen Özdağ, ardından İstanbul Adliyesi’ne götürülmüştü. “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlamasıyla Özdağ tutuklanmıştı.

Özdağ ilk çıktığı dava olan “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasında 4 yıl 8 aya kadar hapsi talep ediliyordu. Ancak duruşma ertelenmişti.

Bugün ise Özdağ, tutuklanmasına sebep olan “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçu kapsamında hakim karşısına çıkacak.