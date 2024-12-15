Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Suriyeli sığınmacıların kalması halinde ne olacağını açıkladı

Zafer Partisi Genel başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Suriyeli sığınmacılar için yaptığı açıklamayı sert ifadelerle eleştirdi. Özdağ, Suriyelerin ülkelerine dönmeyip kalmaları halinde Türk vatanına ortak olabileceklerini ileri sürdü.

ÖZDAĞ: ERDOĞAN’IN BABASININ ÇİFTLİĞİ DEĞİL

Sosyal medya hesabından yazılı ve videolu açıklama yapan Özdağ, Erdoğan'ın Suriyeli sığınmacıları geri yollamayı hiç bir zaman düşünmediğinin altını çizerken, "Esad ile uzlaşmayı da bunun için istemedi. Şimdi Esad’ın devrilmesinden sonra yasaya göre Suriyeli sığınmacıların vatanlarına GERİ DÖNMESİ ZORUNLU. Erdoğan işe gitmek istemeyenler kalabilir, BAŞIMIZIN ÜZERİNDE YERİ VAR diyor. Kalanlara vatandaşlık verecek. Türkiye’ye, vatanımıza bir başka milleti ithal ediyor. Türkiye Türk milletinin vatanı. Erdoğan’ın babasının çiftliği değil. AKP’liler, MHP’liler, Erdoğancılar, dedelerinizin kan dökerek vatan yaptığı bu topraklara başka bir milletin ortak edilmesine razı mısınız?" dedi.

Özdağ'ın açıklamalarının tamamı şu şekilde;

2011'de Suriye iç Savaşı'nın başlaması üzerine Türkiye'ye teşvik edilen bir göç başladı ve 100 bin Suriyeli geldiğinde dönemin başbakanı Davutoğlu'nun açıklamasına göre kırmızı çizgi aşılmış olacaktı. Milyonlarca Suriyeli Türkiye'ye geldi. 5 milyon kayıtlı 2 milyon kayıtsız Suriye Türkiye'de yaşamaya başladılar. Zafer Partisi kurulana kadar bu konu iktidar ve muhalefet partileri tarafından gündeme bilinerek alınmadı. AKP 2018-2023 İçişleri Bakanlığı entegrasyon planıyla Suriyelilerin Türkiye'de kalmasının hazırlığını yaparken Cumhuriyet Halk Partisi de göç ve entegrasyon Bakanlığı kuracağız ve bunlara vatandaşlık vereceğiz şeklinde resmi görüşünü kamuoyuyla paylaştı. Bu arada tür halkına şu anlatılmaya çalışıldı: Mülteciler geldikleri ülkeden dönmezler, Uluslararası Hukuk onların dönmesini yasaklıyor. Bu büyük bir yalandı Bir Türkiye’dekiler Mülteci değildi, geçici sığınmacıyı ve gelirken Suriye'de iç savaş bittiğinde dönmek üzere geldiklerini kabul ederek ülkeye gelmişlerdi. Mültecilerin bile geri dönüşünü yasaklayan bir uluslararası hukuk yoktu. İşte bütün bu yalanları Zafer Partisi tarihin çöplüğüne attı ve Türkiye'nin Hem bir sığınmacı sorunu olduğunu hem de sığınmacıların dışında yani Suriye'den gelenlerin dışında Afganistan başta olmak üzere Pakistan başta olmak üzere Dünyanın değişik yerlerinden kaçak olarak Türkiye'ye gelen milyonlarca insanın Türk ekonomisi ve Türkiye'nin demografik yapısı üzerinde bir yük oluşturduğunu ifade etti.

Biz Suriyeliler vatanlarına dönmeli Afganlar vatanlarına dönmeli diğer ülkelerden özellikle Afrika'dan gelenler vatanlarına dönmeli dediğimiz zaman Afrikalılar ve afganlarla ilgili söylediklerimizi duymazlıktan geldiler. Şimdi Beşar Esat düştü Türkiye büyükelçiliğini açtı ve biz de bütün Suriyelilerin geçici koruma altında olanların geçici koruma statüsünün kaldırılması ve yasada ve yönetmelikte söylediği gibi geri dönüşün esas olduğu hukuki zeminin de hepsinin geri dönmesini Zafer Partisi olarak talep ediyoruz bu talebimizin arkasında da ısrarla durmaya devam edeceğiz. Ancak Recep Tayyip Erdoğan, dün yapmış olduğu bir konuşmada ‘gitmek istemeyenler kalabilirler, başımızın üzerinde yerleri var’ dedi. Recep Tayyip Erdoğan'ın başının üstünde yerleri var mı yok mu? Bilmiyoruz ama Türkiye Recep Tayyip Erdoğan'ın babasının Çiftliği değildir, Türkiye! Recep Tayyip Erdoğan'a rağmen hala Anayasası ve kanunları olan bir ülkedir ve Recep Tayyip Erdoğan geçici koruma statüsüyle Türkiye'ye gelmiş insanlara ‘siz isterseniz kalabilirsiniz’ diyemez. Aslında Erdoğan'ın başından beri bu insanları ülkesine geri yollamayı istemediği ve Beşar Esad'ı bahane olarak gösterdiği bu açıklamasından da ortaya çıkmıştır. Erdoğan Suriyelilere vatandaşlık vermektedir ve şimdi burada kalacak olanlara da vatandaşlık vererek Türkiye'nin demografik yapısını kökten bozacak. Anadolu'ya bir millet ithal edecek ve bu seçmen yeni seçmenlerle tekrar iktidarda kalmanın mücadelesini verecektir. Bunu kabul etmiyoruz ve Bu proje Türk milletinin ve Türk devletinin aleyhine olan bu projeyi Türk milletine Şehir şehir kasaba kasaba köy köy gezerek başta ben Zafer Partisi genel başkanı olmak üzere bütün Genel Başkan Yardımcıları bütün genel idare kurulu üyeleri Bütün il başkanları ilçe başkanları ve Zafer partisinin her Ferdi anlatacağız daha yeni başlıyoruz.