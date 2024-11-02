Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan Bahçeli'nin Öcalan çağrısına tepki

Siyasette MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı Öcalan çağrısının yankıları devam ediyor.

Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ, Tv100'de katıldığı programda Bahçeli'yi eleştirdi.

Özdağ şunları söyledi:

“Parçalama potansiyeline sahip bir proje. Uluslararası boyutunun olduğu yüzde yüz.

Özetle Devlet Bahçeli Türk milletine bir açıklama borçludur. Bahçeli Türk milletini böyle karanlıkta bırakamaz. Bahçeli Türk milletine bunu söylemek zorundadır."

Ümit Özdağ, şu sözlerle CHP liderini de eleştirdi:

"Şimdi Özgür Özel bundan daha iyi bir anayasal vatandaşlık tarifi yapsın da görelim. Bunlar ne konuştuklarını bilmiyorlar"

“TESBİH KOLEKSİYONUMU SATTIM”

Özdağ, "Biz 1,50 milyon liralık bir seçim bütçesi ile seçimlerin ikinci tura kalmasını sağladık. Bunu da tesbih koleksiyonumu satarak oluşturmuştum" sözlerini kullandı.

NE OLMUŞTU?"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın Meclis'e gelerek PKK'nın lağvedildiğini açıklaması ilişkin çıkış yapmıştı.

Bahçeli'nin Öcalan açıklamaları siyasetin gündemi olmuştu.