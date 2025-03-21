Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’dan çok konuşulacak Ekrem İmamoğlu yorumu!

60 gündür Silivri’de tutuklu olarak yargılanan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına ilişkin, “yapılan uygulamanın hukuk devleti ve demokrasiye indirilmiş bir sivil sıkıyönetim darbesi olduğunu düşünüyorum” yorumunda bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafınca Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında sarf ettiği ifadeler gerekçe gösterilerek Ankara’da gözaltına alınan ve 21 Ocak 2025’te tutuklanarak Silivri’de bulunan Marmara Kapalı Cezaevi’ne gönderilen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 12punto’a konuştu. Özdağ, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

“SİVİL SIKIYÖNETİM DARBESİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM”

İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarının gözaltına alınmasına ilişkin, Özdağ, “Sayın Ekrem İmamoğlu'na yapılan uygulamanın hukuk devleti ve demokrasiye indirilmiş bir sivil sıkıyönetim darbesi olduğunu düşünüyorum. Bu kapsamda bir operasyonu Türkiye en son Ergenekon-Balyoz soruşturmaları sırasında yaşamıştı. Bana nasıl düşman ceza hukuku uygulandıysa Ekrem İmamoğlu'na da benzer şekilde düşman ceza hukuku uygulanıyor” dedi.

“İSTANBUL AK-MEKTEBE DÖNÜŞMÜŞTÜR”

İstanbul Üniversitesi yönetimi tarafınca İmamoğlu’nun lisans diplomasının iptal edilmesine tepki gösteren Ümit Özdağ ise, “İstanbul Üniversitesi, aldığı karardan sonra İstanbul Ak-Mektebe dönüşmüştür” ifadelerini kullandı.

AKP-MHP SEÇMENİNE SESLENDİ

Özdağ’ın röportajında dikkat çeken detay ise AKP ve MHP seçmenine yaptığı sesleniş oldu. Özdağ, AKP ve MHP seçmenine de seslendi. Özdağ, “Tüm bunlar Türk demokrasisine ağır zarar verdiği gibi, vicdan sahibi AKP ve MHP seçmeninin de onaylamadığı, onları da kendi partilerine yabancılaştıracak bir sürecin yaşandığını düşünüyorum” dedi.