Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan Erdoğan'ı kızdıracak 'Trump' açıklaması

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Osmaniye'de partisinin il binasında basın toplantısı düzenledi.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Özdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Washington’da gerçekleşen görüşmeyi yorumladı.

Görüşmenin detaylarının kamuoyuyla tam olarak paylaşılmadığını belirten Özdağ, basında yer alan "görüşme mükemmel geçti" ifadelerine dikkati çekerek, bu mükemmelliğin kimin lehine olduğunun zamanla daha net anlaşılacağını söyledi.

Özdağ, görüşmenin başında Trump’ın Erdoğan’ı ima ederek "hileli seçimleri herkesten daha iyi biliyor" şeklindeki sözlerini hatırlattı. Bu ifadenin bir tesadüf olmadığını belirten Özdağ, söz konusu açıklamanın hem uluslararası kamuoyunda hem de Türkiye içinde çeşitli tartışmaları beraberinde getireceğini dile getirdi.

"BUNU TÜRK MİLLETİNE YAPILMIŞ BİR HAKARET OLARAK GÖRÜYORUZ"

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın "meşruiyet'" açıklamasını hatırlatan Özdağ, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan’a meşruluk verebilecek tek kaynak vardır: Türk milleti. Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı'na hiçbir ülkenin başkanı, kongresi, senatosu, hatta Birleşmiş Milletler’in üye ülkelerinin tamamı meşruluk veremez. Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı'na meşruluk verecek tek şey egemen Türk milleti ve Türk devletidir. Bu açıklamayı kabul etmiyoruz. Bunu Türk milletine yapılmış bir hakaret, aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yapılmış bir hakaret olarak görüyoruz."

Ümit Özdağ, "Ayrıca Trump’ın konuşmanın başında Rahip Brunson meselesini gündeme getirmesini, diplomatik nezaketsizliğin bir örneği olarak değerlendiriyoruz. Çünkü Rahip Brunson meselesinin, Erdoğan’a hakaret içeren bir mektupla birlikte hafızalara kazındığını Türk kamuoyu da dünya kamuoyu da biliyor" dile getirdi.