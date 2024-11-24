Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan MHP Genel Başkanı Semih Yalçın'a Öcalan tepkisi

Özdağ, Bahçeli'nin Öcalan çağrısını ekonomiyle ilişkilendirip destek açıklaması yapan MHP Genel Başkanı Semih Yalçın'ı hedef aldı.

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"Vatan toprağına ekonomik bedel biçen vatanı gayri menkul olarak görenlerdir." diyen Özdağ, "Vatan ve millet bütünlüğünü parasal harcama gerekçesi ile tehlikeye atamazsınız." ifadelerini kullandı.

X hesabından paylaşım yapan Zafer Partisi lideri şu ifadeleri kullandı:

Milliyetçi parti olduğunu iddia eden bir partinin temsilcisi 1990’lı yıllardan bu yana terörle mücadelenin ekonomi üzerinde ağır yük oluşturduğu bahanesi ile terör örgütünün taleplerinin kabul edilmesini savunan liberal-solcular ile aynı dille konuşuyor.

Vatan toprağına ekonomik bedel biçen vatanı gayri menkul olarak görenlerdir. Vatan ve millet bütünlüğünü parasal harcama gerekçesi ile tehlikeye atamazsınız.

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"NE MOZAİĞİ ULAN DİYEREK..."

Suriyeli sığınmacılar için her yıl harcanan 11 milyar dolara ağzını açıp ses çıkarmayanlar teröre sıkılan mermi işsizliğe neden oluyor diyorlar.

Öcalan’a af isteyenler, PKK’nın özerklik, siyasi Kürt kimliği taleplerini kabul edenler DEVLET AKLİ yalanına sığınıp sizin yanınızda kalsın.

NE MOZAİĞİ ULAN diyerek, Türkiye terör örgütünün önünde diz çökmesin ve pkk- YPG-pjak terörünü yenmek mümkün olduğuna inanan bütün Türk milliyetçilerini Zafer Partisine davet ediyorum.