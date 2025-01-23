Zafer Partisi Genel Başkanvekili Şehirlioğlu, Özdağ'a destek veren siyasileri ve sanatçıları İzmir mitingine davet etti

Zafer Partisi Genel Başkanvekili Ali Şehirlioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, pazar günü partisinin İzmir'de düzenleyeceği mitinge katılım çağrısında bulundu.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, 21 Ocak'ta "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan tutuklanmasının ardından Çağlayan Adliyesi'ne gelerek destek veren siyasetçi, sanatçı ve yurttaşları mitinge davet eden Şehirlioğlu, şu açıklamayı yaptı:

"Son dönemlerde halk nezdinde gücünü kaybeden iktidar, anayasa değişikliği için vekil transferlerinden tutun da yargıyı sopa gibi kullanmaya kadar her yolu denemeye başlamıştır. İktidarda kalabilmek ve ülkenin dinamiklerini değiştirecek son adımları atabilmek için freni patlamış kamyon gibi davranmaktadır. Bu kapsamda Cumhur İttifakı paydaşlarından ciddi bir biçimde oy alan Zafer Partisi’ni paralize etmek için Genel Başkanımız Sayın Ümit Özdağ’ın tutuklanmasına giden yolun taşlarını döşemişlerdir. Ancak partimiz dimdik ayakta bir biçimde Cumhuriyet, demokrasi, adalet mücadelesini sürdürme kararı almıştır.

Bu noktada daha önce Sayın Ümit Özdağ’ın katılımıyla yapılması planlanan İzmir Mitingimiz onun manevi varlığıyla gerçekleştirilecektir. Son dönemlerde parti genel başkanlarından, gençlik kolları başkanlarına ve belediye başkanlarına uzanan bu baskı rejiminden kurtulmanın tek yolu Atatürk çizgisindeki Türk Milliyetçilerinin, tüm demokratların birbiriyle değil, bu iktidarla ortak mücadele etmesidir. Bu kapsamda Pazar günü gerçekleştirilecek İzmir mitingimize Çağlayan Adliyesi'ne gelerek Genel Başkanımız Sayın Ümit Özdağ’a destek veren siyasi partilerin Sayın Genel Başkanlarını, her fırsatta yanımızda olduklarını belirten Sayın Belediye Başkanlarını, sosyal medyada çığ gibi demokrasi duruşu gösteren değerli sanatçı, bilim adamı, yazarları, Ve ilk günden itibaren yanımızda duran Yüce Türk Milletinin aziz vatandaşlarını, diğer partilere gönül veren saygıdeğer halkımızı kendi partilerinin bayraklarıyla bu mücadeleye ortak olmaya davet ediyorum. Gelin omuz omuza ülkemizi bu iktidardan kurtaralım."