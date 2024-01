Zafer Partisi İBB Başkan Adayı Karamahmutoğlu ‘İstanbul verasetle yönetilemez’

Ahmet Refik Bek / İstanbul - Yeniçağ

Zafer Partisi İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen kahvaltılı toplantıda Karamahmutoğlu ve Demirkol gazetecilerle sohbet etti.

Samimi bir sohbet ortamında gerçekleşen etkinlikte Karamahmutoğlu rakipleri CHP Adayı Ekrem İmamoğlu ve Cumhur İttifakı Adayı Murat Karum’a yüklendi. Karamahmutoğlu her iki adayı verasetle hareket edeceğini belirterek şunları söyledi: Siyasetin içinden gelen biri olarak her iki adayında kendi oylarının seçimi kazanmaya yetmediğini peşinen söyleyeyim. Murat Kurum Ankara’dan atanan düşük profilli bir memur. AKP Belediyeciliğini devam ettireceğini her fırsatta söylüyor. İstanbullular AKP Belediyeciliğini istemediklerini 2019’daki oylarıyla ortaya koydular. Zaten kazanması halinde de Ankara’dan emirlerle verasetle yönetilecek.

İMAMOĞLU’NUN ÖNEMLİ BİR PROJESİ OLMADI

Beş yıldır İstanbul’u yöneten İBB Başkanı ve CHP Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun hiç bir önemli projesi yok. AKP tarafından başlatılan Metro çalışmalarını devam ettirip, bir kısmını bitirdi, öğrenci yurtları ve kreşler açtı. Çok ciddi bir projesi yok. Onun derdi de İstanbul da seçilip Ankara yı verasetle yönetmek.

YEREL BASIN VE SOSYAL MEDYA İLE SESİMİZİ DUYURUYORUZ

Liseyi bitirdikten sonra 80’li yıllarda Of’da yerel bir gazetenin temsilciliğini yaptım. Yerel gazetelerin ve gazetecilerin amatör ruhla nasıl görev yaptıklarını iyi bilirim. Bir havuz medyası vardı, daha sonra muhalif bir medya oluştu. Zamanla muhalif medyayı da ticarethaneye dönüştürdükleri için orada da yeterince sesimizi duyuramıyoruz. Onun için yerel basın ve sosyal medya aracılığıyla sesimizi duyuyoruz.

DEMİRKOL PROJELERİNİ TANITTI

Zafer Partisi Silivri Belediye Başkan Adayı Murat Demirkol’da kendisini tanıttıktan sonra, Silivri ile ilgili projelerini özetle anlattı. Tarımdan, sanayiye, balıkçılıktan, kadınlar için yapmayı düşündüğü projelerini özetle basın mensuplarına anlatan Murat Demirkol Silivri’de yaşadığını, Silivri’ye ve Silivrilere hizmet etmek için yola çıktığını belirtti.