Zafer Partisi iki ilde Cumhur İttifakı’nı destekleyecek

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Zafer Partisi iki ilde Cumhur İttifakı’nı destekleyecek
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kars ve Iğdır’da aday çıkartmayacağını ve Cumhur İttifakı’nın MHP’li adayını destekleyeceklerini canlı yayında duyurdu. Özdağ, amaçlarının ‘DEM Parti’nin kazanmasının önüne geçmek’ olduğunu ifade etti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ katıldığı canlı yayında Kars ve Iğdır'da Cumhur İttifakı’nın MHP’li adayını destekleyeceklerini duyurdu.

Özdağ Sözcü TV’de İpek Özbey’in sorularını yanıtladı ve neden Kars ve Iğdır'da aday çıkarmayacağını şu sözlerle duyurdu:

"Biz dar bir siyaset yapmıyoruz, meseleye Türkiye’nin güvenliği açısından bakıyoruz. Bu sebeple Kars’ta MHP’yi destekleyeceğiz, AKP orada aday çıkartmıyor. Kars'ta HDP’nin kazanmaması gerektiğini düşünüyoruz."

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE TEKRAR AÇIKLARIZ"

Benzer şekilde şaşırtıcı bazı adımları da önümüzdeki günlerde tekrar açıklayabileceklerine değinen Özdağ, "Bizim Kars’ta destekçi kitlemiz var. İstesek yarın aday çıkarırız ama yapmayacağız. HDP’nin kazanmasını engelleyecek şekilde davranmalıyız. Benzer tavrı Iğdır’da da alacağımızı söylemiştik. Şaşırtıcı bazı adımları önümüzdeki günlerde tekrar açıklarız” dedi.

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