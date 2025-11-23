Kastamonu'nun Daday ilçesinde bulunan gölette bir erkek cesedi bulundu. Cansız bedeni bulunan kişinin Zafer Partisi Daday İlçe Başkanı Fikri Balcı olduğu belirlendi.

ARACIYLA GELDİ

Edinilen bilgiye göre, aracıyla Yumurtacı Göleti'ne gelen 53 yaşındaki Fikri Balcı'nın suya girdi ve bir süre sonra gözden kayboldu. Balcı'nın gözden kaybolduğunu gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri yönlendirildi. AFAD dalgıç ekibinin suda yaptığı çalışmalar sonucunda Balcı'nın cansız bedenine kıyıdan beş metre uzaklıkta ulaşıldı.

Balcı'nın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

İL BAŞKANI DUYURDU

Zafer Partisi Kastamonu İl Başkanı Özcan Büyükşen, haberi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Büyükşen "Değerli Kastamonu Kamuoyu; Daday ilçe başkanımız Fikri Balcı’nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve tüm teşkilatımıza sabır diliyoruz." ifadelerini kullandı.