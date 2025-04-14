Zafer Partisi İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ömer Gedikoğlu vefat etti

Zafer Partisi İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ömer Gedikoğlu, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

PARTİDEN AÇIKLAMA

Zafer Partisi İstanbul İl Başkanlığı, Gedikoğlu'nun vefatını resmi sosyal medya hesabından duyurdu. Yapılan açıklamada,

"İstanbul İl Başkan Yardımcımız, değerli dava arkadaşımız Ömer Gedioğlu geçirdiği kalp kriziyle aramızdan çok genç yaşta ayrıldı. Onun bu erken vedasıyla derinden sarsıldık. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Mekânı cennet olsun"

ifadelerine yer verildi.