Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ canlı yayındaki AKP'li Mustafa Şen'in Suriyeli itirafına dikkat çekti... CNN Türk'te Hande Fırat anladı ama...

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Türkiye'deki Suriyeli nüfusuyla ilgili Twitter’dan önemli açıklamalarda bulundu.

Özdağ, Türkiye’de kayıtlı 5 milyon Suriyeli bulunduğunu ve bunun yanı sıra 2 milyon kayıtsız Suriyeli olduğunu defalarca dile getirdiğini vurguladı.

Özdağ, daha önce Numan Kurtulmuş’un da Suriyeli sayısının 4 milyon 964 bin olduğunu açıkladığını hatırlattı.

CNN Türk'te konuşan AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen'in Türkiye'deki Suriyeli sayısıyla ilgili yaptığı itiraf gibi açıklama Hande Fırat'ı şok etti. Canlı yayında olduğu için Hande Fırat'ın buna müdahale edememesi dikkat çekti.

Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ'ın Twitter'dan yaptığı açıklamalar şu şekilde:

“7 MİLYON RAKAMINI BURADA DA BULUYORUZ”

“Zafer Partisi Türkiye’de 5 milyon kayıtlı 2 milyon kayıtsız Suriyeli olduğunu hep açıkladı. Numan Kurtulmuş ta kayıtlı Suriyeli sayısı 4 milyon 964’nün diye açıklamıştı.

CNN Türk’te AKP Genel Başkan Yardımcı açıklıyor Suriyelilerin 3/1’i Türkiye’de. 2011’de Suriye nüfusu 21 milyondu. Demek ki, Türkiye’de en az 7 milyon Suriyeli var.

Hakan Fidan da bölgeden 10 milyon Suriyeli evlerine dönecek demişti. Bu 10 milyonun 1 milyonu Irak ve Ürdün’den 2 milyonu ise Suriye’nin kuzeyinden dönecek olanlar. 7 milyon rakamını burada da buluyoruz.

Zafer Partisi’ne inanın. Ve kendinize sorun: Suriyeliler vatanlarına dönmez ise bizim vatanımız kalır mı?”

Zafer Partisi Türkiye’de 5 milyon kayıtlı 2 milyon kayıtsız Suriyeli olduğunu hep açıkladı. Numan Kurtulmuş’ta kayıtlı Suriyeli sayısı 4 milyon 964 nün diye açıklamıştı.

CNN Türk’te AKP Genel Başkan yardımcı açıklıyor Suriyelilerin 3/1’i Türkiye’de. 2011’de Suriye nüfusu 21… pic.twitter.com/dmXr40aoeQ — Ümit Özdağ (@umitozdag) December 20, 2024

ÜMİT ÖZDAĞ DAHA ÖNCE DE SURİYELİ SAYISINDAKİ ÇELİŞKİLERE DİKKAT ÇEKMİŞTİ!

Ümit Özdağ, yaklaşık 3 milyon kişi olarak açıklanan Suriyeli sayısını yeniden hesaplamıştı. Sosyal medyadan paylaşım yapan Özdağ, Yerlikaya'ya "Ali ağam bizimle eğleniyor" sözlerini kullanmıştı.

Özdağ, "Suriyelilerin sayısı geri dönen olmadığına göre nasıl azalıyor? Sadece Milli Eğitim Bakanlığı Kurslarına kayıtlı yabancı 4 milyon 470 bin 344. Yani İçişleri Bakanlığına göre Türkiye’deki yabancılardan daha fazla" ifadelerini kullanmıştı.