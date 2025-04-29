Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ hakim karşısında

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ hakim karşısında

'Cumhurbaşkanı'na hakaret' davası ile yargılanan tutuklu Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Çağlayan Adliyesi'nde hakim karşısına çıkıyor. Mahkeme salonu önünde arbede.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle hakkında açılan davada İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkıyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Zafer Partisi lideri Özdağ'ın İstanbul Adliyesi'ndeki duruşmasını takip edecek.

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CHP lideri Özel'in yanında öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş de yer aldı.

SALON ÖNÜNDE ARBEDE

Ümit Özdağ’ın duruşmasına katılmak isteyen avukatlar salon önünde slogan atarak içeri girmeye çalışıyor.

19 OCAK'TAN BERİ SİLİVRİ'DE

Zafer Partisi lideri Özdağ, 19 Ocak'tan beri Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor.

Ankara’da gözaltına alındıktan sonra geceyi İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde geçiren Zafer Partisi lideri Özdağ, oradan savcılığa gönderilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özdağ hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla tutuklama talep etti. Savcılık, Özdağ’ın 2020’den bu yana yaptığı 11 X paylaşımını delil gösterdi.

Özdağ’ın dosyasına cumhurbaşkanına hakaret suçlamasına ek olarak “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlaması da eklendi.

Savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanan Özdağ Silivri Cezaevi’ne gönderildi.

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