Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ iktidarın yeni planını açıkladı! Muhalefet partilerine birlikte mücadele çağrısı yaptı

Nasuh Mahruki, 12 Kasım'da seçim güvenliği ile ilgili, Yüksek Seçim Kurulu'nu (YSK) da eleştiren iki ayrı paylaşım yapmıştı.

Mahruki, 12 Kasım Salı günü evine polis baskını yapıldığını belirtmiş, kendisine yönelik gözaltı girişimini de sosyal medya hesabından açıklamıştı.

Ümit Özdağ'dan sosyal medyadan konuyla dikkat çeken paylaşım yaptı.

Zafer Partisi Lideri, şunları not düştü:

"ANAYASAYI ÇİĞNEREREK BU DEĞİŞİKLİĞİ YAPTI"

"AKP iktidarda kalmak için her türlü yolu 22 seneden bu yana deniyor. Türkiye’de iş gücü piyasalarını krize sokan bir sözde sosyal yardım programı, sığınmacılara ve kaçaklara Türk vatandaşlığı verilerek seçmen ithal etme, oy verme sırasında parmak boyasının kaldırılarak mükerrer oy kullanımının tespitinin engellenmesi ilk akla gelenler arasında.

Şimdi gündeme elektronik oy kullanmanın geldiğini görüyoruz. Elektronik oy kullanımıyla ilgili şüphelerini ifade eden Nasuh Mahruki gözaltına alındı ve tutuklandı.

16 Nisan 2017’de yapılan Cumhurbaşkanlığı Sistemi referandumunda bir çok mühürsüz oy yüksek Seçim kurulu tarafından geçerli kabul edildi. Oysa yasa çok açıktı. Bir oy pusulası‘nın geçerli olabilmesi için arkasında mühür olması şarttı. Bu kararı bir yasa ile Türkiye Büyük Millet Meclisi almıştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından alınan ve kanunlaşan bir karar ancak yine Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından değiştirilebilir. Buna rağmen Yüksek Seçim Kurulu kendisini TBMM yerine koyarak ve anayasayı çiğnererek bu değişikliği yaptı.

O gece Yüksek Seçim Kurulu önüne giden siyasetçi bendim. Başka hiç bir parti orada yoktu. Yüksek Seçim kurulu başkanının odasına girerek kendisine anayasayı çiğnediğini ve bundan dolayı yargılannacağını söyledim.

"BÜTÜN MUHALİF PARTİLERİ DE ELEKTRONİK OY KULLANIMINA KARŞI ÇIKMAYA DAVET EDİYORUZ"

Nasuh Mahruki ülkemizde 1946 seçimlerinde olduğu gibi AÇIK OY-GİZLİ TASNİF anlamına gelecek olan elektronik oylama konusunda şüphelerini beyan etmişse bu demokratik hakkıdır. Bu şüpheler 2017’de anayasa‘yı açıkça ihlal ettiği ortada olan yüksek Seçim kuruluuyla ilgili beyan edilmişse çok da makuldur.

Zafer Partisi olarak nasıl ithal seçmene tek başımıza karşı çıktıysak, elektronik oy kullanımı denilen garabete de öyle karşı çıkacağız. Bütün muhalif partileri de elektronik oy kullanımına karşı çıkmaya davet ediyoruz."