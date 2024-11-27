Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ Kürt kökenli Alevi genç anneden kendisine gelen mesajı paylaştı

Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ partisine yönelik ırkçılık suçmalarını boşa çıkaran açıklamalar yapmaya devam ediyor.

Özdağ, özellikle sığınmacılar konusundaki sert tutumu nedeniyle eleştirilerin hedefi olurken, bu suçlamaları boşa çıkaran açıklamalarıyla dikkat çekmeyi sürdürüyor.

Ümit Özdağ, Twitter hesabından konuyla ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Özdağ kendisine gelen Atatürçü Milliyetçi Kürt kökenli Alevi genç annenini mesajını açıkladı.

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Zafer Partisi Lideri'nin paylaşımı şu şekilde:

"ZAFER PARTİLİ OLAN BİR GENÇ ANNENİN MESAJINI PAYLAŞMAK İSTİYORUM"

"Zafer Partisi geçmişin kavgalarına boğulan değil, geleceğin bağımsız ve milliyetçi Türkiye’sini kurmayı hedefleyen bir partidir. Milliyetçilik bizim için sadece geçmişimiz ile övünme değil güçlü, zengin, özgür bir Türkiye geleceğini inşa etmenin motivasyon gücüdür.

Milliyetçilik bizim için diğer milletler ile boks maçı değil bir maratonda öne geçme mücadelesidir. Büyük Atatürk’ün 'Ne mutlu Türk’üm diyene' sözünde ifadesini bulan Atatürk çizgisinde Türk milliyetçiliği bütün vatana ve Atatürk’e ihanet içinde olmayan insanlarımızı kapsar.

Aşağıda Alevi inancına sahip, Kürt kökenli olup bütün ailesi Marksist gelenekten gelip Zafer Partili olan bir genç annenin mesajını paylaşmak istiyorum."

"BİZLER CUMHURİYET ÇOCUKLARIYIZ"

'Ben Kürt kökenli Cumhuriyet çocuğuyum bu ülke analarımızın nenelerimizin eteklerinde taş taşıyarak kurulan bir ülke bu ülke hepimizin o bayrakta hepimizin kani var. Bizler Cumhuriyet çocuklarıyız. Cumhuriyet’e sevdalı sol kökenli dededen toruna kurtuluşçu bir babanın evladıyım. Denizleri, yusufları, Hüseyinleri tarihi unutmaz. Amerikan emperyalizme karşı slogan atanlar mücadele edenler o zaman da vatan haini sayılanlar bugün alkışlanıyor. Sol mücadelede en önlerde Yoldaşları ile Amerikan emperyalizme karşı duran bir babanın evladıyım. Bu da benim kızım, ellerinizden öpsün hocam. Kürt kökenli Alevi çocuğuyum ama sonuna kadar ümit hocam diyorum. Benim babam Yoldaşları Atatürk çizgisinden asla sapmadığı sapıtma çıkmadı sonuna kadar Ümit Özdağ diyoruz ailece sizi seviyoruz. Yalıkavak‘a yolunuz düştüğü anda başımız gözümüz üstüne yeriniz var her zaman bekleriz. Kızımı çok sevmiştiniz, kızım da size sarılmıştı. Saygılar, sevgiler iyiki varsınız.'

Bunun adı geçmişteki farklı mücadelelere hatta çatışmalara rağmen detaylarda boğulmadan bugün Türkiye’nin geleceği için Atatürk’te birleşmektir.

Bu güzel, kutlu vatan toprakları Atatürk düşmanlarını bir gün muhakkak tasfiye edecektir."