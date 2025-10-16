Partilerin ittifak yapması konusu, Başkanlık rejiminin getirdiği bir sistem olarak gündemdeki yerini koruyor.

Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ’ın “İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu’yla kahve içeceğim” demesi yeniden İttifak senaryolarını gündeme getirdi.

Özdağ, konuyla ilgili Meltem TV’de açıklamalarda bulundu.

AKP ve MHP’yle İttifak yapmayacaklarını söyleyen Özdağ, şunları kaydetti:

“AK PARTİ BİLE TEK BAŞINA SEÇİME GİTMİYOR”

“Sistem parçası da koalisyon yapılması. Büyük bir ihtimalle yapacağız. Çünkü sistemin doğası bunu gerektiriyor. Bugün devletin bütün imkanlarını kullanan AK Parti bile tek başına seçime gitmiyor. Gidemez.

Artık başkalarıyla girse de kazanamaz da. Ama tek başına hiç kazanma şansı yok. Özetle evet biz de bir ittifak yapacağız. Ama bu ittifak kimle olacak, nasıl olacak? Bu günden bunu söylemek mümkün değil.

“AK PARTİ İLE YAPMAYACAĞIMIZA AÇIK. MHP’YLE DE YAPMAYACAĞIMIZA AÇIK”

Bu günden bunu söylemek mümkün değil. Ama AK Parti ile yapmayacağımıza açık. MHP’yle de yapmayacağımıza açık. Bir görüşeceğiz gerisi.

Cumhuriyet Halk Partisi'yle görüşüyoruz zaten. Birçok siyasi partiyle görüşüyoruz.

Sayın Hüseyin Baş’la da görüşüyoruz.

Özetle birçok siyasi partinin Genel Başkan'ı zaman zaman telefonlaşıyoruz. Durum değerlendirmeleri yapıyoruz. Yemek yiyoruz. Yavuz Bey'le de mesela geçtiğimiz günlerde buluştuk.”