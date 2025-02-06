Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ’dan 6 Şubat Depremlerinin ikinci yılında Türk milletine mesaj

Zafer Partisi Genel Başkanı tutuklu Ümit Özdağ, 6 Şubat Depremlerinin ikinci yılı nedeniyle yayımladığı anma mesajında, "Bugün bile depremin yaraları sarılmış değilken Suriye'de Suriyeliler için Türk Milleti'nin ödediği vergilerle binlerce konut yapıldı" ifadesini kullandı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 6 Şubat Depremlerinin ikinci yılı nedeniyle X hesabından yayımladığı mesajında şunları kaydetti:

"Onbinlerce insanımız hayatını kaybetti, yüz binlerce vatandaşımız evsiz kaldı. Bugün bile depremin yaraları sarılmış değilken Suriye'de Suriyeliler için Türk Milleti'nin ödediği vergilerle binlerce konut yapıldı. Büyük Türk Milleti, sana yapılan haksızlıkları ve 6 Şubat'ı unutma."