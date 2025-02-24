Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ'ın iddianamesi Antalya'ya gönderildi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkındaki iddianame İstanbul'daki mahkeme tarafından kabulüne ilişkin yetkisizlik gerekçesiyle Antalya Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Ümit Özdağ, 19 Ocak’ta, Antalya’da partisinin İl Başkanları İstişare Toplantısı’nın son gününde kapanış konuşmasını yapmış ve burada kullandığı ifadeler nedeni ile Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlaması ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açılmıştı.

Antalya'da konuşma yapan Özdağ hakkında İstanbul'da soruşturma açılması ve Ankara'da gözaltına alınması gündem olmuştu.

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DOSYASI ANTALYA'YA GÖNDERİLDİ

Özdağ'ın dosyası İstanbul'dan Antalya'da yetkisizlik nedeni ile gönderildi.

Özdağ'ın avukatı Sevdagül Tunçer, konu hakkında sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:

"Genel Başkanımız Ümit Özdağ'ın Cumhurbaşkanına Hakaret Suçlamasından iddanamesinin gönderildiği İstanbul 35. Adliye Ceza Mahkemesi, en başından bu yana itiraz etmiş olduğumuz gibi, konuşmanın Antalya'da yapılmış olması sebebiyle yetkisiz olduğuna karar vererek, dosyanın yetkili Antalya Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verdi."