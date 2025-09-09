Zafer Partisi Sözcüsü Karamahmutoğlu: Türk milleti terör örgütleriyle pazarlık görüşmelerine tepkili

YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Zafer Partisi Parti Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu, haftalık olağan basın toplantısında gündemi değerlendirdi. Açıklamasında, ülke genelinde yaşanan güvenlik sorunlarından, Meclis’teki tartışmalı komisyon çalışmalarına ve ekonomik sorunlara kadar geniş bir yelpazeye dikkat çekti.

Karamahmutoğlu, konuşmasına İzmir Balçova’daki polis merkezine yapılan saldırıyı hatırlatarak başladı. 16 yaşındaki bir lise öğrencisinin gerçekleştirdiği saldırıda Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ve Polis Memuru Hasan Akın şehit olmuştu. Zafer Partisi sözcüsü, şehitlere Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diledi.

OKUL ÇEVRESİNDE GÜVENLİK VE UYUŞTURUCU TEHDİDİ

Karamahmutoğlu, okulların açılmasıyla birlikte öğrencilerin güvenliğinin artırılması gerektiğini vurguladı. Okul çevrelerinde asayiş önlemlerinin yetersiz olduğunu belirten Karamahmutoğlu, polis teşkilatının kadro ve mesai açısından desteklenmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca, öğrencilerin özellikle uyuşturucu tacirlerinden korunması için alınacak önlemlerin artırılması gerektiğine dikkat çekti.

MECLİS’TEKİ KOMİSYON VE ÖCALAN TARTIŞMASI

Zafer Partisi sözcüsü, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kurulan ve PKK lideri Abdullah Öcalan ile ilgili sürece dair eleştirilerini dile getirdi. Karamahmutoğlu, “Cumhur İttifakı, Türk’ün ulusal egemenliğini pazarlık masasına sürdü” diyerek, komisyonun amacının yanlış olduğunu savundu. Ayrıca, komisyonun kurulması yerine ekonomik kriz, işsizlik, tarım ve hayvancılıkla ilgili çözüm üretecek komisyonların kurulması gerektiğini vurguladı.

Karamahmutoğlu, Yeniden Refah Partisi’ni açıklamalarından dolayı takdir ederken, diğer muhalefet partilerine de komisyona katılmama çağrısında bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi’ni, parti içi meselelerden bağımsız olarak halkın yanında durmaya çağırdı.

ANAYASA İHLALLERİ VE TEK ADAM REJİMİ ELEŞTİRİSİ

Zafer Partisi, mevcut hükümetin Anayasayı ihlal ettiğini ve yeni bir anayasa ile tek adam rejimini kalıcı kılmak istediğini belirtti. Karamahmutoğlu, vatandaşların kanunlara ve anayasaya bağlı kaldığını, hükümet üyelerinin de aynı bağlılığı göstermesi gerektiğini ifade etti.

ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI VE HALKIN İRADESİ

Kamuoyu araştırmalarına atıfta bulunan Karamahmutoğlu, Türk seçmeninin yüzde 68’inin erken seçim istediğini söyledi. “Çeyrek asırlık AKP yıkım iktidarının akıbetini gördüğünüz için hırçınlaşıyorsunuz. Son sözü Türk milleti söyleyecek” dedi.

Karamahmutoğlu’nun açıklamaları, hem güvenlik ve eğitim sorunlarını hem de siyasi ve ekonomik gündemi bir arada ele alması açısından dikkat çekti. Zafer Partisi, hükümetin politikalarını sert şekilde eleştirerek, ulusal egemenliğin korunması gerektiğini vurguladı.