​​​​​​​Zafer Partisi Sözcüsü Karamahmutoğlu: “Türkiye, yargı vesayeti ve tarımda çöküşle karşı karşıya”

Haber: Metin KURT / YENİÇAĞ-AKSARAY



Partisinin 4. kuruluş yıl dönümünü hatırlatan Karamahmutoğlu, eğitimden tarıma, yargıdan güvenlik politikalarına kadar birçok konuda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

ZAFER PARTİSİ 4 YAŞINDA: “KURUMSALLAŞAN GÜÇ, YÜKSELEN OY POTANSİYELİ”

Karamahmutoğlu, 26 Ağustos 2021’de kurulan Zafer Partisi’nin kısa sürede Türk siyasetinde güçlü bir yer edindiğini belirterek şunları söyledi:

“Genel Başkanımız Prof. Dr. Ümit Özdağ’ın liderliğinde partimiz, yüzde 10’luk bir oy potansiyeline ulaşarak kalıcı bir siyasi yapıya dönüşmüştür. Bu potansiyeli önümüzdeki seçimlerde sandığa yansıtacağız.”

“ZORUNLU BAĞIŞLAR YASAL DEĞİL, ÖĞRENCİLERE EN AZ BİR ÖĞÜN ÜCRETSİZ YEMEK VERİLMELİ”

Eğitim sistemindeki sorunlara da değinen Karamahmutoğlu, okul kayıtlarında velilerden alınan “zorunlu bağış” uygulamasını eleştirdi. Bazı bölgelerde 10 bin ile 50 bin TL arasında kayıt parası talep edildiğini söyleyen sözcü, bunun öğretmenleri toplum karşısında zor durumda bıraktığını ifade etti.



Zafer Partisi’nin yıllardır tüm öğrencilere en az bir öğün ücretsiz yemek verilmesi gerektiğini savunduğunu vurgulayan Karamahmutoğlu, “Ancak bu talebimiz iktidar tarafından görmezden gelinmektedir” dedi.

TARIMDA ÇÖKÜŞ, GÖÇ VE İŞSİZLİK TEHLİKESİ

Tarım politikalarındaki yanlış uygulamaların üreticiyi toprağından kopardığını belirten Karamahmutoğlu, nohut ve fındıkta açıklanan fiyatların maliyetin altında kaldığını söyledi.

“Çiftçilik zarar kaynağı hâline gelmiştir. Destek ödemeleri yapılmıyor, çiftçi üretimden uzaklaşıyor. Bu durum kentlere göçü artırmış, işsizlik ve suç oranlarını yükseltmiştir. Gerçek işsizlik yüzde 30’un üzerindedir, 13 milyon vatandaşımız işsiz ya da umudunu yitirmiştir” dedi.

“YARGI SİYASALLAŞTI, VESAYET TARTIŞMALARI YENİDEN GÜNDEMDE”

Sözcü Karamahmutoğlu, siyasallaşan yargının muhalefeti bastırmak için kullanıldığını ifade ederek, seçilmiş belediye başkanları, gazeteciler ve sanatçıların uzun tutukluluklarla cezalandırıldığını vurguladı.



Ayrıca, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Öcalan Meclis’e gelsin” açıklaması ile TBMM’de kurulan “Millî Birlik, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu” hakkında konuştu:

“Bu komisyon, PKK ile yeniden görüşmelerin başladığına dair şüpheleri artırmıştır. Toplumda ‘toplumsal rıza’ oluşturmak için kurulduğu anlaşılmaktadır.”

CHP VE İYİ PARTİ’YE MESAJ

Zafer Partisi’nin muhalefet partilerine de mesaj verdiğini aktaran Karamahmutoğlu, İYİ Parti’nin masaya oturmamasını olumlu bulduklarını, CHP’nin ise bu süreçteki varlığının muhalefet iddiasını zedelediğini belirtti.



“CHP’ye ve diğer partilere çağrımız nettir: Bu pazarlık masasından kalkın” dedi.

GAP, SINIR AŞAN SULAR VE EMPERYALİST PLANLAR

Karamahmutoğlu, GAP ve sınır aşan sular konusunun yalnızca ekonomik değil, stratejik ve güvenlik boyutu olduğunu ifade etti. Bölgedeki yabancı şirketlerin toprak alımlarına dikkat çekerek, bu durumun uzun vadede Türkiye’nin güvenliğini tehdit ettiğini söyledi.

“Dicle ve Fırat suları üzerinden yürütülen politikalar, emperyalist çıkarların parçasıdır. Türk devlet aklı, özellikle Doğu ve Güneydoğu’daki nüfus politikalarında temkinli olmalıdır” ifadelerini kullandı.

“TÜRK MİLLETİ KENDİ VATANINDA ONURLU BİR GELECEĞE YÜRÜYECEK”

Basın toplantısının sonunda Karamahmutoğlu, Zafer Partisi’nin temel hedefinin Türk milletinin birlik ve beraberlik içinde geleceğe yürümesini sağlamak olduğunu belirterek şunları söyledi:



“Biz yalnızca Uygur Türkleri için değil, bütün insanlık için adaletli, bağımsız ve onurlu yaşam koşullarını savunuyoruz.”