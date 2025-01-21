Zafer Partisi Sözcüsü Karamahmutoğlu'ndan flaş açıklama: 22 Ekim sürecinden bağımsız değil

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Zafer Partililer Ankara'da gözaltına alınan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde bekliyor. Emniyetin önü giderek kalabalıklaşırken parti sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu, burada bir açıklama yaptı.

Zafer Partisi Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu, İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde yaptığı açıklamada "Niye yapıldığını biliyoruz. Halkın gözünü korkutmaya, Türk toplumunu sindirmeye yönelik bir iş olarak görüyoruz." dedi.

Ümit Özdağ'ın Antalya'da yapılan bir konuşma için Ankara'da gözaltına alındığını ve İstanbul'a getirildiğini söyleyen Karamahmutoğlu, 'Oysa ki Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı bu soruşturmayı açabilirdi. Şayet suç unsuru varsa... Ankara başsavcılığı da bunu yapmadı, İstanbul yaptı. İstanbul Başsavcılığı talimatla Ankara Başsavcılığı üzerinden ifadeyi alabilirdi. Bu da yapılmadı. Böyle bir eziyet yoluna gidildi." dedi.

"22 EKİM SÜRECİNDEN BAĞIMSIZ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUZ"

Zafer Partisi Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin Öcalan çağrısını hatırlatarak "AK Parti ve Cumhur İttifakı dışında kalan toplumsal muhalefeti sindirmeye dönük bir iş olduğunu görüyoruz. Bu yapılanı 22 Ekim'de başlatılan süreçten bağımsız düşünemiyoruz asla. 22 Ekim'de başlatılan süreç İmralı'da yatmakta olan terörist başı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması, salıverilmesi, ve terör örgütü ile bir pazarlık başlatılmasıydı.

Biz bunun daha öncesinde konuşulup üzerinde anlaşılan bir program olduğunu biliyoruz. Bunun da Türkiye'yi federasyona ya da konfederasyona götürecek olan olan ve dolayısı ile üniter mili Türk devletini tasfiyeye götürecek olan bir çalışma olduğunu görüyoruz." diye konuştu.

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