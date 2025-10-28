YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Aksaray Zafer Partisi Merkez İlçe Başkanı Levent Atasoy, gençliğin içinde bulunduğu sosyo-ekonomik sıkıntılara dikkat çekerek, gençlerin yeniden umut bulacağı adresin Zafer Partisi olduğunu vurguladı. Atasoy, gençlerin bugün yaşadığı kimlik bunalımı, işsizlik, eğitimdeki adaletsizlik ve bağımlılık gibi sorunların toplumsal geleceği tehdit ettiğini belirterek, “Gençliğini kaybeden millet, geleceğini kaybeder. Biz gençlerimizi kaybetmeyeceğiz” dedi.

“GENÇLİK, ATATÜRK’ÜN EMANETİDİR”

Levent Atasoy açıklamasında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Bütün ümidim gençliktedir” sözünü hatırlatarak, gençliğin bugün içinde bulunduğu durumun endişe verici boyutlara ulaştığını söyledi.

Atasoy, “Toplum olarak hem ekonomik sıkıntılar hem de eğitim sistemindeki yetersizlikler nedeniyle gençlerimiz umutsuzluğa sürükleniyor. Uyuşturucu, sanal bahis, ahlaki çöküntü ve kimlik bunalımı artık gençliğimizin temel sorunları hâline geldi. Atatürk’ün ülkeyi emanet ettiği gençler bugün ülkesini terk etmek, başka ülkelerde yaşamak istiyor. Bu tablo bizim için kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

“ZAFER PARTİSİ, GENÇLERİN UMUDU OLACAK”

Zafer Partisi olarak gençlere umut olmak için sahaya indiklerini ifade eden Levent Atasoy, partinin kararlı ve Atatürkçü çizgisinin gençler tarafından büyük bir güvenle karşılandığını belirtti.

“Biz gençlerimize güveniyoruz” diyen Atasoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türk milletinin umudu gençlerdir. Biz gençlerimizin geleceğe güvenle bakması için çalışıyoruz. Her bir gencimizin meslek sahibi, donanımlı ve milli değerlere bağlı bireyler olarak yetişmesi hedefimizdir. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlayacak, çağdaş ama aynı zamanda örf ve adetlerine bağlı bir gençlik için çözüm üretmeye geliyoruz.”

“AKSARAY’DA GENÇLER ALARM VERİYOR”

Levent Atasoy, Aksaray özelinde de gençlerin sorunlarına dikkat çekerek yerel yönetimleri ve kamu kurumlarını göreve davet etti.

“Ne yazık ki Aksaray’da da birçok gencimizin umutsuzluk içinde hayattan koptuğunu, intihar vakalarının arttığını görüyoruz. Bu çok ciddi bir toplumsal alarmdır. Yetkililer, gençler üzerine politikalar üretmeli, onları kazanmak için sosyal, kültürel ve eğitim temelli projeler geliştirmelidir. Bağımlılıklar üzerine etkin mücadele yürütülmeli; gençlerin enerjisi, üretime ve başarıya yönlendirilmelidir.”

“SAHAYA İNECEĞİZ, GENÇLERLE EL ELE OLACAĞIZ”

Zafer Partisi’nin sadece eleştiren değil, çözüm üreten bir siyaset anlayışıyla hareket ettiğini vurgulayan Atasoy, gençlerle doğrudan temas kuracaklarını belirtti:

“Biz gençleri dinleyeceğiz, onların dertlerine ortak olacağız. Sahada birebir gezip gençlerle sohbet edeceğiz. Her bir gencimizin sesi olacağız. Onların geleceğini kurtarmak, ülkemizin geleceğini kurtarmaktır. Türk genci sarsılmaz iradesiyle yeniden ülkeye yön verecektir.”

“TÜRK GENCİ, UMUTSUZ DEĞİL; YARINLARIN MİMARI OLACAK”

Son olarak Atasoy, Türk gençliğinin asla kaybedilmeyeceğini vurguladı:

“Türk milleti yüce bir millettir. Her bir ferdi ülkemiz için paha biçilemez değerdedir. Biz Zafer Partisi olarak gençliğe sahip çıkacağız. Onların umutlarını yeniden yeşerteceğiz. Gençlerimiz umudumuzdur, yarınlarımızdır. Türk gençliği kaybedilmeyecek kadar değerlidir.”